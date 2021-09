Green pass esteso (per ora) solo a pulizie, mense scolastiche e Rsa

3' di lettura

Il governo fa un altro piccolo passo avanti per estendere il green pass obbligatorio nel mondo del lavoro. Salvo sorprese dell’ultima ora, con il Consiglio dei ministri di oggi, giovedì 9 settembre, dovrebbe arrivare l’allargamento (del possesso) della certificazione verde anche per i circa 40mila addetti (esterni) alle mense scolastiche e universitarie, e per qualche migliaio di lavoratori delle ditte di pulizia e manutenzione negli istituti scolastici (quelli ancora impegnati negli appalti attivi - dopo l’operazione di internalizzazione di oltre 11mila unità operata a inizi 2020, nonostante l’enorme necessità indotte dalla pandemia).

Con addetti mense e pulizie, anche personale Rsa

L’obbligo di green pass dovrebbe essere esteso anche a tutto il personale delle Rsa, le Residenze sanitarie per anziani, dove già vige l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Ma anche qui lavorano amministrativi e personale, spesso esterno, che si occupa di pranzi e cene degli ospiti e delle pulizie. In più lavorano migliaia di ausiliari oggi esclusi dall’obbligo. Anche per questi, insieme al personale sanitario, scatterà dunque l’obbligo di possedere il certificato verde.

Estensione rinviata per gli altri settori

Slitta invece alla prossima settimana l’ulteriore allargamento dell’uso del pass. Dopo le tensioni all’interno della maggioranza soprattutto per la frenata della Lega si dovrebbe procedere con gradualità e in modo più lento del previsto: tra le categorie a cui potrebbe essere richiesto il pass per primi ci sono i lavoratori nei settori in cui oggi bisogna esibire il certificato (camerieri e ristoratori, autisti dei trasporti pubblici, gestori dei locali, ecc.), ma anche quelli a contatto con il pubblico (a esempio i super mercati). Si ragiona poi sull’estensione del pass a tutti i dipendenti della Pa, Infine gli ultimi potrebbero essere i lavoratori del settore privato.

Al centro la sicurezza delle scuole

Tornando al personale delle mense scolastiche e delle ditte di pulizia si tratta di una scelta in linea con l’obbligatorietà del green pass per tutto il mondo della scuola (oltre un milione di addetti, tra professori e personale tecnico-amministrativo) già in vigore dallo scorso 1° settembre. Una misura su cui è d’accordo anche il titolare dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in chiave di maggior sicurezza in vista della ripresa in presenza delle lezioni, che per in larga parte d’Italia scatterà dal 13 settembre.

La norma, da quanto si apprende, richiede il green pass per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo; per il personale esterno il controllo della certificazione verde sarà in carico ai rispettivi datori di lavoro (non quindi ai presidi).