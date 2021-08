Green pass esteso allo studio del Governo, ma alla Camera il decreto è travolto da 1.300 emendamenti

2' di lettura

A vederlo da fuori, sembrerebbe un paradosso. Da una parte la strategia “ufficiale”, con l’esecutivo di larghe intese che in occasione del Consiglio dei ministri atteso per giovedì 5 agosto sarà chiamato a predisporre un nuovo decreto con nuove regole sul green pass. Tra le ipotesi che circolano in queste ore, l'obbligo del certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni e traghetti).

Decreto green pass travolto da 1.300 emendamenti in Commissione

Dall’altra,la constatazione che un altro provvedimento, anch’esso sul green pass - si tratta del decreto che lo rende necessario dal 6 agosto per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri - è stato travolto in commissione Affari sociali alla Camera da una valanga di emendamenti, circa 1.300. E dietro queste proposte di modifiche c’è la mano delle principali forze che compongono la maggioranza: 916 emendamenti sono piovuti dalla sola Lega, che non ha mai nascosto di essere contraria al Green pass. Dal M5s sono state presentate una quarantina di proposte din modifica, dal Pd 37. Insomma, dietro tutto non c’è la firma dei gruppi di opposizione, ma di chi in queste ore si sta confrontando per estendere l’applicazione di questa soluzione.

La Lega frena sul green pass obbligatorio per il personale scolastico

A dimostrare l’assenza nella maggioranza, per il momento, di una posizione comune e condivisa sul tema del certificato sanitario è la trattativa in corso in queste ore, con la Lega a frenare sulla vaccinazione obbligatoria degli insegnanti. L’obbligo del green pass per il personale scolastico è infatti una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare su tavolo del governo. Anche se al momento nulla è deciso. In attesa della cabina di regia (che dovrebbe precedere giovedì la riunione del governo, ma non è stata ancora convocata) e del Cdm, allo studio ci sarebbero le nuove misure per la scuola e i trasporti mentre, almeno per ora, non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l’ipotesi di Pass per alcune categorie di lavoratori.

Le soluzioni in campo per la scuola

Per il personale scolastico, l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di maggioranza, sarebbe quella di introdurre l’obbligo del pass, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa: sono invece quattro le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i prof (Sicilia, Liguria, Sardegna e Calabria). Resta in campo, ma è meno probabile, l’ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso. Tra le forze politiche era anche spuntata in queste ore l’ipotesi di allargare la platea di persone per le quali il “lasciapassare” dovrebbe diventare tassativo. L’idea, che sembra per il momento accantonata, era di rendere obbligatorio, dai ristoratori agli istruttori delle palestre, il passaporto verde in tutti quelle attività per le quali ne è prevista l’esibizione. Alla fine, come già è accaduto con il via libera alla riforma della giustizia penale targata Cartabia, sarà il presidente del Consiglio a individuare un punto di mediazione.