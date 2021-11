Green pass, il governo pronto al taglio della durata da 12 a 9 mesi e all’estensione dell’obbligo nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la quarta ondata in corso torna il rischio di maggiori restrizioni. Grazie ai vaccini la pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo ma Friuli Venezia Giulia e Alto Adige - dove i ricoveri stanno superando o sono vicinissimi alle prime soglie di allerta - entro fine mese rischiano di essere i primi due territori a finire in zona gialla e quindi a rialzare la mascherina anche all'aperto oltre a dover ridurre le capienze di cinema, teatri e stadi.

Il pressing dei governatori

Il giallo e ancor di più l’arancione fanno paura. Non a caso i governatori, soprattutto di centrodestra, hanno scatenato l’offensiva sul modello austriaco. Chiedono che le restrizioni legate all’eventuale passaggio di colore di una Regione valgano solo per i non vaccinati, sul modello del lockdown duro deciso da Vienna per chi è senza immunizzazione. Il Governo per il momento frena: «non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco», spiegano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell’Austria, che la situazione nelle terapie intensive ad oggi è sotto controllo e che continua il monitoraggio dei dati, con una valutazione prevista a dicembre.

Obbligo di terza dose per i sanitari

Ma per evitare una escalation del virus il Governo potrebbe accelerare sulle misure per salvare appunto il Natale da nuovi lockdown (l'anno scorso l'Italia diventò arancione e rossa in quei giorni) prendendo d'anticipo il virus con un nuovo provvedimento sul Covid che dovrebbe vedere la luce già questa settimana (o al massimo la prossima). E che prevederà la proroga dell'obbligo vaccinale per i sanitari e il personale che lavora nelle Rsa: riguarderà dunque anche la terza dose dopo quello relativo al primo ciclo di vaccinazione.

Verso il taglio della durata del green pass a 9 mesi

Ma, con l’obiettivo si accelerare le terze dosi(che procedono abbastanza a rilento alla media di 130mila somministrazioni giornaliere), il provvedimento potrebbe contenere anche l'estensione dell'obbligo di esibire il green pass nei ristoranti e al lavoro nel 2022 (si ipotizza fino a giugno). Nonché il taglio della durata del certificato verde. L’obiettivo è ridurla da 12 a 9 mesi. Spingono in questa direzioni del resto i dati pubblicati dall’Iss che ribadiscono il calo di protezione offerta dal vaccino dopo sei mesi, con annessa necessità di effettuare una terza dose già a partire dai 6 mesi dall'ultima iniezione. Secondo una tabella pubblicata nell’ultimo rapporto Iss, dopo 180 giorni la protezione dall'infezione (cioè dal contagio) scende al 50,2% (prima dei 6 mesi è in media 75,7%), mentre resta alta la protezione dalla «malattia severa» che sempre dopo 6 mesi è dell'82,1% (prima è del 91,8%).

Modifiche allo studio sui tamponi per il green pass

Resta sullo sfondo per ora l’ipotesi di escludere i tamponi tout court dal certificato verde. Ma resta in campo l’ipotesi del ricorso solo ai test molecolari, più efficienti di quelli rapidi che perdono fino al 30% dei positivi. Spinge il tal senso Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che insiste per rivedere la modalità di rilascio del Green pass escludendo il tampone antigenico «non adeguata a questa fase epidemica». Una mediazione possibile è mantenere il tampone rapido, ma dimezzarne la durata: da 48 a 24 ore.