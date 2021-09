Green pass, ipotesi estensione a 1,2 milioni di statali. Ecco quali possono essere i prossimi passi del governo

3' di lettura

E ora potrebbe toccare a loro. Una platea di oltre 1,2 milioni di persone. Per l’esattezza: un milione e 218mila (fonte: Fondazione Studi del Consulenti del lavoro). È infatti in rampa di lancio un decreto legge (l’ennesimo) che prevederà per questi lavoratori l’obbligo di Green pass (sono esclusi dal conteggio sanità e istruzione dove già oggi tra obbligo vaccinale e pass sono coinvolti 3,5 milioni di lavoratori). L’impianto complessivo del testo è pronto. I tecnici degli uffici legislativi stanno effettuando le ultime limature, sulla base delle indicazioni della politica.

Obbligo Green pass esteso a pubblico impiego: verso Cdm in settimana

Il via libera al provvedimento dovrebbe arrivare giovedì 16 settembre, in occasione di una nuova riunione del Consiglio dei ministri, “preparata” da un vertice tra governo e i presidenti delle Regioni prima e poi da una cabina di regia tra Draghi e i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza. Quest’ultimo incontro dovrebbe sciogliere il nodo politico e “spianare la strada” a un’intesa, superando le perplessità di una Lega che nelle ultime dichiarazioni del leader Matteo Salvini ha aperto all’ipotesi di un a estensione del certificato verde al pubblico impiego (non sono passate sotto traccia peraltro le parole del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il quale nelle ultime ore ha ricordato che «bisogna essere pragmatici», e che «il Green pass è una misura che serve»).

Verso un nuovo decreto, obbligo in vigore probabilmente dal 10 ottobre

Del resto, il presidente del Consiglio ha dato chiaramente la linea. «Non si tratta di decidere il se - ha confidato in occasione della prima conferenza stampa dopo la pausa estiva - ma a chi e quando estendere il Green pass». Il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare l’ennesimo decreto, dopo quello che ha esteso l’obbligo di certificato verde ai dipendenti delle aziende che forniscono servizi di mensa, di pulizia e guardania nelle scuole e nelle università (e dal 10 ottobre anche per tutto il personale, anche esterno, che lavora nelle residenze per anziani). L’obbligo per il pubblico impiego dovrebbe scattare a metà ottobre: probabilmente anche in questo caso si potrebbe partire dal 10 (che quest’anno cade di domenica, quindi l’entrata in vigore “sostanziale” sarebbe lunedì 11) . Ministeri competenti e tecnici, coordinati dal sottosegretario Roberto Garofoli, stanno limando il testo.

Il nodo dei tempi per i lavoratori dei settori dove il certificato è richiesto ai clienti

Si tratta ancora da capire se l’estensione dell’obbligo di Green pass ai lavoratori dei settori dove il certificato è già richiesto ai clienti (ristoranti, trasporti, palestre, cinema) avverrà seguendo la tempistica delineata per la Pa o se invece scatterà in un momento successivo. L’ipotesi che circola in queste ore è che, proprio in virtù di quel “step by step”, venga licenziata prima la misura per la Pubblica amministrazione, su cui lo stesso leader del Carroccio ha già confermato un timido “sì”, per poi passare al nuovo capitolo a seguire. In questo modo l’ex capo della Bce avrebbe più tempo per trovare la quadra con i sindacati (che non sono contrari al certificato verde, ma con tamponi gratuiti o, meglio, l’obbligo vaccinale), dando contestualmente al leader leghista l’opportunità di raddrizzare il tiro con il suo elettorato (l’appuntamento con le amministrative del 3 e 4 ottobre incombe). Gestori e personale di bar e ristoranti, palestre e piscine, dipendenti di cinema e teatri, sono categorie politicamente “sensibili’ per il centrodestra. Il timore è che proprio sotto campagna elettorale una larga fetta di operatori in questi settori converga in Fratelli d’Italia, già sulla corsia del sorpasso nei sondaggi nei confronti dell’alleato. Da qui l’ipotesi di una strategia graduale. Un passo dopo l’altro, così da ridurre al minimo il rischio di inciampare, e di dover poi dire addio alla leadership del centrodestra.