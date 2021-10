Green pass, l’allarme delle regioni: modifiche o rischio caos. Corteo no vax a Roma, scontri con la polizia

3' di lettura

Le Regioni temono il rischio caos per il 15 ottobre quando scatterà l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Una preoccupazione già emersa e sottoposta al governo in occasione dell’ultima riunione di giovedì scorso e che sarà affrontata di nuovo il 13 ottobre in Conferenza Regioni.

Per evitare questa situazione le Regioni propongono di riorganizzare il sistema di rilascio dei green pass dopo l’esecuzione dei tamponi, allungando ulteriormente i tempi di validità (attualmente 48 ore con test rapido e 72 con molecolare) e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l’esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie.

Salvini: «Allungare durata green pass da 48 a 72 ore»

«Allungare la durata minima del green pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare caos, blocchi e licenziamenti il 15 ottobre è fondamentale». Lo scrive su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini.

Coisp: senza estensione durata rischio sicurezza Paese

«Così come evidenziato dalle Regioni e da molti imprenditori, qualora la durata del green pass in seguito al tampone non venisse estesa, rischiereremmo la paralisi del Paese dal punto di vista del controllo del territorio e della tutela delle nostre città». Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. «Considerando che a oggi non sono state emanate linee guida esaustive e che i tempi per effettuare i tamponi presso farmacie e laboratori convenzionati si sono allungati a dismisura, in alcuni casi oltre i sette-otto giorni, nel giro di pochi giorni alcune migliaia di appartenenti alle Forze di Polizia non avranno più la possibilità di rinnovare il green pass e, quindi,di lavorare. È a rischio, dunque, l’intero sistema-sicurezza del nostro Paese. Chiediamo al governo di rivedere immediatamente i termini e la durata del Pass e di estenderla almeno a 96 ore» conclude Pianese.

Federfarma: aumento tamponi ma incentivare vaccino

L’annuncio dell’obbligo del green pass dal 15 ottobre «nella prima fase ha generato un aumento della disponibilità a vaccinarsi. Ma questa disponibilità poi è scesa e si registra un aumento di domanda dei tamponi nelle farmacie. Non incoraggerei però la pratica dei tampone più di tanto. La pratica da incoraggiare è quella del vaccino non del tampone». Così il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, sottolineando che «le farmacie sono a disposizione per fare i tamponi, anche prima della norma che ne stabilisce un prezzo calmierato, tant’è che al protocollo di intesa hanno aderito 7.500 farmacie su 9mila, quindi altre 1.500 saranno costrette a farli a prezzo ribassato» con una capacità maggiore di testing».