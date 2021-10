Green pass, Lamorgese: «Da subito chiari rischi di strumentali intrusioni di frange eversive»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati «da subito chiari i rischi di strumentali intrusioni di frange eversive». Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, chiamata a riferire prima alla Camera e poi al Senato sulla gestione dell’ordine pubblico nel corso degli scontri a Roma presso la sede della Cgil. Si registra, ha detto la ministra, «una insofferenza diffusa dovuta al Covid», culminata in poco meno di 6mila manifestazioni in pochi mesi. Da febbraio 2020 al 18 ottobre esattamente si sono tenute 5.569 manifestazioni di protesta, più della metà nel 2021, e di queste 1.526 tra il 22 luglio e il 18 ottobre, che hanno riguardato la contestazioni al green pass. Il 3,4% è sfociato in episodi di violenza, ossia 52 manifestazioni. «Nello stesso periodo - ha detto Lamorgese - lo sforzo di contenimento delle contestazioni di piazza ha portato all’assegnazione di 17.470 unità delle forze mobili di polizia all’autorità di pubblica sicurezza». L’informativa si svolge fra applausi, brusii e proteste dell’Aula.

«Respingo l’accusa di strategia della tensione»

C’è stata una lettura politica «che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato da comportamento delle forze dell’ordine, devo respingere fermamente questa lettura», perché essa «insinua il dubbio che le forze della polizia si prestino a essere strumento di oscure finalità politiche. E’ un’ingiusta accusa, che getta un’ombra inaccettabile sull’operato delle forze ordine», ha detto Lamorgese nella sua informativa alla Camera sugli scontri a Roma. Parole che sono state accolte con proteste nell’Aula.

Ci attende un periodo molto impegnativo con il G20 di fine ottobre

«Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che per altro vedrà a fine ottobre lo svolgimento del G20», ha detto Lamorgese, nel corso della sua informativa alla Camera. «É da considerare prezioso l’apporto informativo volto a considerare ogni pericolo e indirizzare attività di mediazioni che hanno dimostrato l’efficacia nell’abbassare la tensione e decongestionare la piazza».

Quarantuno ferito fra le forze dell’ordine

A Roma in piazza sono scesi la destra radicale, la sinistra antagonista e gli anarchici. Alla Cgil c’erano tra 10 e 12mila persone, mentre gli organizzatori avevano parlato di mille. Un afflusso inaspettato il 9 ottobre, mentre le manifestazioni precedenti erano state più contenute. «Sono stati 41 i feriti tra le forze ordine per contrastare i facinorosi», ha detto la ministra. La ministra ha chiarito che esclude la presenza di infiltrati fra i manifestanti. La ministra ha anche parlato dell’assalto al pronto soccorso del Poiclinico Umberto I di Roma, non riuscito grazie alla Polizia.

La situazione ha superato ogni ragionevole previsione e non deve ripetersi

«Nell’immediatezza dei fatti- ha detto la ministra - ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quelle ore. É palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati». Nell’informativa Lamorgese ha sottolineato «il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione» e che non deve «più ripetersi».