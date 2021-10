Green pass al lavoro, i certificati di malattia restano sopra la media dopo l’introduzione dell’obbligo

Finte malattie per aggirare l’obbligo di green pass?

Difficile ovviamente stimare se e quanto quest’aumento dei certificati di malattia sia ascrivibile all’obbligo di green pass introdotto dal 15 ottobre sui luoghi di lavoro. Ossia se si tratti di uno stratagemma in parte utilizzato da chi non vuole né vaccinarsi né ricorrere al tampone per poter esibire quel certificato verde senza il quale scatta l’assenza ingiustificata e lo stop a stipendio e contributi previdenziali. Anche perché con l’arrivo del freddo si segnalano anche i primi casi di influenza.

Il nodo controlli

Sarebbero utili però maggiori controlli per verificare la correttezza dei certificati. Una necessità che si scontra con le esigue risorse in campo. Sono troppo pochi infatti i circa 13mila medici in convenzione che collaborano con l’Inps a livello nazionale, per poter gestire le decine di migliaia di pratiche giornaliere.

