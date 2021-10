Green pass al lavoro, stress test superato. Boom di tamponi in farmacia

Green pass, M5s: ridurre a 5 euro il costo dei tamponi



Infine il decreto istitutivo del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro ha iniziato il suo iter di conversione in Senato. Numerosi gli emendamenti depositati dal M5s in commissione Lavoro. Tra questi, lo stop all’obbligo di green pass per chi lavora all’aperto o in modalità isolata, la non sanzionabilità dei lavoratori per i quali la validità del certificato scada durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e la riduzione a 5 euro del costo dei tamponi per tutti i lavoratori.

Le ipotesi allo studio del governo

Su quest’ultimo punto il governo si è impegnato a valutare ulteriori detrazioni rispetto al credito d’imposta al 30% ora a disposizione delle aziende che decidano di sostenere le spese dei tamponi per gli irriducibili. Ma la misura non è stata inserita (come pure era stato ipotizzato) nel decreto fiscale approvato venerdì in Cdm. Non è escluso anche un nuovo intervento per calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi, attualmente di 15 euro per i maggiorenni e di 8 euro per i minorenni.

