Green pass al lavoro: validità, durata e obblighi. Le risposte ai dubbi più frequenti

Quale è il costo di un tampone rapido?

In base agli attuali prezzi calmierati decisi dal governo il costo è di 15 euro per i maggiorenni e di 8 euro per i minorenni. Il vaccino invece è gratuito.

Fino a quando sarà in vigore l’obbligo del green pass?

Finora l’orizzonte temporale è il 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza. Non è escluso che però l’obbligo possa essere anticipato o anche prolungato. Molto dipenderà dall’andamento delle vaccinazioni e della curva epidemiologica.

Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare il green pass ma non è arrivata notifica, posso utilizzare un altro certificato?

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano; di

aver effettuato la prima dose da 15 giorni o di essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Chi lavora in smart working deve essere in possesso di green pass?

No, perché il possesso del green pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso il lavoro agile non può essere utilizzato per eludere l’obbligo. Questo vale in particolare per i dipendenti pubblici, che progressivamente torneranno in presenza: nelle Faq pubblicate sul sito del ministero della Pubblica Amministrazione è specificato che «se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del Green pass, è inibito anche il lavoro agile»

Cosa succede se il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone scade durante l’orario lavorativo?

Di fatto non ci dovrebbero essere conseguenze per il lavoratore. Secondo una Faq pubblicata sul sito del Governo, il green pass rilasciato in seguito a un tampone non deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo, ma solo al momento del primo accesso quotidiano alla sede di servizio; dopo tale verifica, il documento può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.