Green pass al lavoro, via libera al decreto. Dai controlli ai tamponi calmierati, tutte le novità

Sì della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo sul Dl green pass con voti 453 favorevoli e 42 contrari (nessun astenuto). Con il provvedimento è stato introdotto, in particolare, l'obbligo dell'esibizione della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, dal 15 ottobre scorso e fino a fine 2021 (in coincidenza con il termine dell'attuale stato di emergenza). A Montecitorio il testo non ha subito modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato (doveva essere convertito in legge entro il 20 novembre) che è intervenuto con limitate correzioni.

