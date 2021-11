Green pass, linea dura per i no vax: possibile stretta subito già in zona bianca

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La nuova stretta per contenere la quarta ondata del Covid sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 15.30. In mattinata alle 11 è in programma la cabina di regia, seguita da un giro di tavolo con i presidenti delle Regioni. Al nuovo decreto stanno lavorando i tecnici di palazzo Chigi e dei ministeri interessati, con diverse misure e livelli d’intervento. E con vari nodi da sciogliere.

Premiare i vaccinati

L’impianto di base è però delineato, con il presidente del Consiglio Mario Draghi che sarebbe ormai determinato a seguire il modello tedesco delle 2G, vale a dire il doppio binario per il certificato verde: un super green pass per vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi, discoteche e un pass per chi ha scelto di non immunizzarsi, ottenibile con un tampone antigenico o molecolare, che consentirà di accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali come supermercati e farmacie, oltre che a treni ed aerei.

Loading...

In quali zone applicare il super green pass

Su quali siano le condizioni in cui scatta il super green pass le posizioni divergono. L’ala rigorista del governo e buona parte delle Regioni vorrebbe che scattasse fin dalla zona bianca. In sostanza, il doppio binario dovrebbe esserci a prescindere dalla situazione in cui si trova la Regione. Altri governatori e parte del governo ritengono invece che le misure debbano scattare dalla zona gialla. In ogni caso servirà una modifica della norma sul sistema dei colori per “legarla” al super green pass, altrimenti al superamento di determinati parametri le limitazioni scatterebbero comunque. Sarà Draghi a fare la sintesi delle diverse posizioni

La data dell’entrata in vigore delle nuove norme

Il Consiglio dei ministri dovrà sciogliere poi un altro nodo: da quando scattano le nuove misure. Due sono le date sul tavolo: lunedì 29 novembre, quindi lunedì prossimo, o il primo fine settimana di dicembre. In entrambi i casi, comunque, le misure sarebbero già operative per la festa dell’Immacolata, con milioni di italiani che in quei giorni si sposteranno nelle località sciistiche.

Durata ridotta del green pass

Tra i provvedimenti annunciati e dati per certi, c’è la riduzione della durata del green pass, che dovrebbe scendere da 12 a 9 mesi. Ma c’è chi preme per limare ulteriormente la durata. Su questo il Comitato tecnico scientifico dovrebbe esprimere un parere ma già ad agosto, quando aveva portato la durata ad un anno, gli esperti avevano sottolineato che «la valutazione potrà essere in futuro, eventualmente, rivista qualora emergano nuovi dati o siano pubblicati studi scientifici che orientino verso diversa conclusione».