Green pass, mascherine e locali: dalle multe incassi per 20 milioni

Il bilancio delle multe finora disposte e incassate dallo Stato sfata una diceria diffusa ma erronea: la presunta assenza dei controlli sul green pass, versione normale e super. Così come sull’utilizzo delle mascherine facciali. I dati sulle verifiche sono pubblicati ogni giorno sul sito del ministero dell’Interno. Forse le verifiche si sarebbero potute fare ancor più a tappeto. Ma ogni provincia ha le sue caratteristiche comprese le carenze di personale di polizia, quelle in realtà diffuse ovunque. Certo è che i numeri ci sono. E le casse dello stato non rimangono a secco al capitolo “Multe COVID-19”

Tre categorie indiziate

A leggere, dunque, i dati del ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese, si possono fare i conti sull’azione di prevenzione per il rispetto delle norme antipandemia. Calcolatrice alla mano, si ricava come le persone sanzionate per il mancato possesso del green pass dal 6 dicembre scorso al 31 gennaio di quest’anno sono state 17.555. Il dato cresce a dismisura se consideriamo gli inadempienti sui cosidetti dispositivi facciali: i fermati e multati sono stati da dicembre a oggi 46.587, non proprio pochi insomma. Forze di polizia e municipali, infine, hanno sanzionati titolari di attività o esercizi, sempre a causa delle violazioni delle norme sul green pass, in 8.368 casi in tutta Italia.

L’incasso presunto

Non ci sono i dati ufficiali sull’incasso effettivo totale fin qui ottenuto dalle sanzioni inflitte. Ma un calcolo verosimile e ragionevole è presto fatto. Nella gran parte dei casi, salvo aggravanti e criticità aggiunte, la multa ammonta a un minimo di 400 euro anche se può arrivare fino a mille euro. Se pagata entro cinque giorni, tuttavia, per la cifra di 400 euro si applica la misura ridotta pari a 280 euro. Così, se sommiano tutti coloro che sono stati finora multati a vario titolo, pari a 72.510 soggetti, l’incasso minimo previsto nell’ipotesi in cui tutti avessero pagato con la misura ridotta è di oltre 20milioni. Senza considerare i casi di multa estesa fino a mille euro, se sulla stessa platea si calcolassero 400 euro di sanzione la cifra totale schizza a 29 milioni. Il punto cruciale resta uno solo: al di là delle cifre da pagare, il rischio di essere beccati a infrangere la legge sul Covid-19 non è proprio da sottovalutare.