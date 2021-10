Green pass, da Milano a Napoli, autisti no vax e boom di malattie: a rischio le corse degli autobus

Ascolta la versione audio di questo articolo

5' di lettura

Da Napoli a Milano, si annunciano problemi per il trasporto pubblico locale lungo tutta la Penisola dovuto all’assenza del personale sprovvisto della certificazione verde. Le aziende del trasporto che aderiscono ad Asstra si stanno attrezzando per evitare disagi che potrebbero derivare dall’obbligo del green passi. Non c’è un monitoraggio azienda per azienda, perché ognuna sta adottando delle procedure per evitare eventuali disagi. L’associazione di trasporti ha evidenziato la confusione al momento legata alle 48 ore per la comunicazione del possesso o meno del green pass che, ad ora, è vincolante per la Pa. Resta, dunque, il punto interrogativo di cosa accadrà in giornata. Il quadro della situazione potrebbe essere più chiaro a partire dal prossimo lunedì.

Atm, 272 lavoratori contrari e +15% malattie

All’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella città di Milano, sono 272 i lavoratori che hanno dichiarato la loro non disponibilità a rispettare l’obbligo di presentazione del green pass in vista della giornata di domani quando scatterà l’obbligo di esibirlo sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Il dato è stato reso noto dall’azienda che ha registrato inoltre un aumento del +15% dell’apertura delle malattie. Dei 272 lavoratori che non esibiranno il certificato verde la maggior parte sono conducenti dei mezzi di superficie, tram e bus, e proprio qui si registrerà domani una riduzione del servizio del 4%. Una percentuale di poco conto, fanno notare dall’azienda, se si considera che a Milano ogni giorno ci sono 25 mila corse. Potrebbero comunque verificarsi maggiori tempi di attesa su alcune fermate. In metropolitana la situazione dovrebbe invece rimanere invariata se non per qualche lieve irregolarità nelle corse. Atm ha stipulato una convenzione con l’ospedale San Raffale, su cui già si appoggia per le questioni relative alla medicina del lavoro, che prevede una corsia preferenziale per la prenotazione dei tamponi antigenici rapidi, con risultato in 15 minuti, per i dipendenti che non sono vaccinati. I tamponi avranno il prezzo calmierato di 15 euro che sarà a carico del lavoratore. L’azienda dei trasporti milanesi ha riorganizzato il servizio della giornata di domani secondo questi numeri.

Loading...

Napoli, 10% autisti senza certificato, controlli a stazionamenti

Ammonta a circa il 10% il personale non vaccinato della Anm, azienda del trasporto pubblico di Napoli: in termini numerici, su 2mila dipendenti, sono circa 200 quelli senza certificazione. Come punti di monto e smonto dal servizio, secondo quanto riferito a LaPresse, Anm ha considerato 60 luoghi tra sedi aziendali, capolinea, stazionamenti. Per gli uffici, i controlli del green pass, previsto per tutti, sarà effettuato dal servizio di portierato e dalla vigilanza. Per gli spazi ’open air’, invece, sono stati individuati dei responsabili che si occuperanno di verificare il possesso o meno della certificazione. Ad ora, le normative prevedono un controllo a campione dei dipendenti in esterna, ma Anm fa sapere che intende stringere le maglie per avere contezza dei numeri dei vaccinati nella propria azienda. Qualora, al controllo, un autista dovesse risultare sprovvisto del green pass, obbligatorio da domani, sarà sostituito da personale già allertato per una eventuale chiamata in servizio. In questo modo, si cercherà di arginare eventuali disagi.

All’Atac controlli a campione, monitorate assenze

Controlli a campione all’azienda per il trasporto publico della Capitale, Atac, domani al debutto dell’obbligo del Green pass. L’azienda sino ad ora non ha ricevuto molte segnalazioni di dipendenti sprovvisti di Green Pass, circa una ventina, un numero che non inciderebbe sull’operatività dei 6000 autisti e in particolare dei 1500 impiegati in ogni turno. L’azienda normanlmente fa fronte quotidianamente ad un 10-12% di assenteismo dovuto a malattie e ferie e si ipotizza che questa percentuale non varierà di molto. In ogni caso proprio per prevenire eventuali problemi al servizio da domani saranno monitorati i picchi di assenteismo anche riferibili alle singole persone.

Amt Genova stima soppressione 10% corse bus

L’azienda trasporti del Comune di Genova Amt, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di green pass ricevute a oggi dal personale, «prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente meno del 10% del totale corse». In una nota, l’azienda spiega che risultano invece garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari. Si prevedono ripercussioni sia sul servizio provinciale sia su quello urbano: «potrebbe verificarsi qualche irregolarità sulla frequenza ma il servizio sarà garantito con tutte le modalità di trasporto».