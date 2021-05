Green pass: niente quarantena anche per chi arriva da Usa, Canada e Giappone

2' di lettura

Non più solo i Paesi dell’area Schengen, Gran Bretagna e Israele. Anche Stati Uniti, Giappone e Canada. Si allunga il numero degli Stati in partenza dai quali non sarà più previsto un periodo di quarantena (come avviene in base all’ordinanza attuale in scadenza il 15 maggio) per chi arriva in Italia. Sui flussi turistici, «per quanto riguarda i Paesi del G7, in particolare Usa, Giappone e Canada saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale» ha detto il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera il 12 maggio, aggiungendo che il governo prevede di ampliare la sperimentazione dei voli “Covid-tested”. Mentre la quarantena resterà «rispetto ai Paesi nei quali è stata riscontrata un'ampia diffusività del Covid e delle sue varianti più pericolose».

Tempistica da mettere a punto

Si tratta ora di capire la tempistica esatta. Dal 16 maggio sparirà infatti la quarantena di 5 giorni per chi arriva dai paesi dell’area Schengen (oltre che da Gran Bretagna e Israele) ma lunedì 17 maggio in cabina di regia si discuterà anche se ampliare da subito lo stop alla quarantena (attualmente di 10 giorni) per chi arriva da Stati Uniti, Canada e Giapppone (anche perché come ha spiegato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia «solo il turismo Usa vale lo 0,8% del nostro Pil») o se aspettare ancora qualche settimana.

Verso il green pass nazionale

Nei giorni scorsi il premier ha annunciato che si potrà tornare a viaggiare in tutta Italia con un “pass verde nazionale”, in attesa che entri in vigore il green pass europeo previsto per la metà di giugno. Il pass sarà di fatto identico alle 'certificazioni verdi', vale a dire i documenti che già ora gli italiani devono utilizzare per spostarsi per turismo tra regioni arancioni e rosse. Basterà per muoversi in Italia il certificato di avvenuta vaccinazione, quello di avvenuta guarigione o un tampone molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel nostro paese.

Ingressi vietati da India, Bangladesh e Sri Lanka

Mentre da India, Bangladesh e Sri Lanka è vietato l'ingresso nel nostro paese fino al 30 maggio, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da

COVID-19.