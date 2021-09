Green pass, Speranza: «Decreto darà ulteriore spinta verso ripartenza»

Obbligo esteso in più tappe

Il nuovo decreto comporta dunque l'ennesima estensione della certificazione verde. Il 6 agosto è stato previsto l'obbligo di Green pass per entrare in zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere. Nonché per partecipare a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre. Dal primo settembre è scattato per il personale scolastico e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali. Ancora un decreto approvato dal Governo il 9 settembre lo ha previsto per scuole (anche per i genitori che entrano negli istituti), università e Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), in quest'ultimo caso dal 10 ottobre. Ora l'ennesima estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

No a tamponi gratis per tutti ma prezzi calmierati

Per quanto riguarda i tamponi, se da una parte quelli per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori, dall’altra si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Le farmacie che non applicheranno il prezzo calmierato potrebbero rischiare 30 giorni di chiusura.