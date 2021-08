Green pass, gli obblighi nei palazzi del potere: alla Camera sì, anche per partecipare ai concorsi

2' di lettura

Il green pass andrà esibito anche all’ingresso di Montecitorio. E l’obbligo riguarda anche chi partecipa ai concorsi. Dal 6 agosto l'obbligo di esibire il passaporto vaccinale entrerà in vigore anche alla Camera. «I deputati rispettano le regole che valgono per tutti, come è sempre stato durante la mia presidenza», ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, dopo il comunicato dei questori che indica il nuovo obbligo per deputati e non.

Obbligo anche per i concorsi

Dal 6 agosto per accedere a eventi, conferenze stampa, concorsi, alla Biblioteca Iotti e all'Archivio sarà necessario avere la certificazione verde. Certificazione che si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino o dopo la seconda, con un tampone negativo nelle ore precedenti o dopo la guarigione dal Covid.

Il Senato per ora non si adegua

Per ora il Senato non si adegua. «La delibera del collegio dei questori della Camera sul #greenpass per alcuni servizi di Montecitorio è un primo passo. #Senato faccia altrettanto. Il Parlamento si adegui alle decisioni del Governo», ha scritto su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.

Nessun obbligo a Palazzo Chigi

«Sono prive di fondamento le ricostruzioni relative all’intenzione del Governo di rendere obbligatoria la certificazione Green pass per accedere ai seggi elettorali», hanno precisato nei giorni scorsi fonti di Palazzo Chigi. Nei mesi passati per l’accesso alle conferenze stampa ai giornalisti è stato chiesto di esibire un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.

Anche in mensa con la card

E servirà anche per entrare in mensa. «Abbiamo deciso d’intesa con il Collegio dei Questori di richiederla anche per la mensa, dunque per i servizi di ristorazione con consumazione al tavolo. Lo avevo annunciato nei giorni scorsi: la Camera adotta le misure per contrastare la diffusione dell'epidemia in linea con quanto stabilito dalle autorità sanitarie nazionali. Vale per queste nuove misure così come per le precedenti adottate in oltre un anno di gestione della pandemia», ha detto il presidente Fico, riferendosi alla deliberazione adottata dal collegio dei deputati questori.