Green pass obbligatorio da oggi. Il nodo dei controlli affidati ai gestori

Le sanzioni

La norma attuale prevede in caso di violazione una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia dell’utente. Con sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Scavi Pompei, ingressi rallentati ma regolari



Procedure di accesso rallentate ma regolari agli scavi di Pompei (Napoli)», dove da oggi - come negli altri siti culturali italiani - è entrata in vigore la disposizione che regolamenta gli ingressi attraverso il green pass. A comunicarlo è l’ufficio stampa del parco archeologico. Stamane al via il servizio di tamponi antigenici gratuiti, all’esterno del sito, istituito in via sperimentale in collaborazione con Regione Campania e Asl Napoli 3 Sud per coloro che volessero visitare gli scavi ma non dispongano di green pass.



Terme Poseidon a Ischia, partenza senza disagi



Funziona l’ingresso col green pass ai Giardini Poseidon, il più grande parco idrotermale di Ischia in cui da oggi si entra solo esibendo la certificazione verde o l’esito favorevole del tampone. Dalle 9.00 in punto molti i clienti già ordinatamente in fila ai tornelli del parco e tutti con smartphone alla mano pronti ad esibire il codice QR della certificazione digitale del Ministero della Salute; sono turisti provenienti da ogni parte d’Italia e diversi stranieri e sanno già tutti che per godersi una giornata nelle piscine termali del complesso della baia di Citara devono sottoporsi al controllo per la certificazione sanitaria. Inevitabile l’allungamento dei tempi di attesa, in qualche caso la lettura dei codici con la app prescritta dal Ministero non è immediata ma il personale del Poseidon viene in aiuto soprattutto dei clienti meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie.



Venezia, in coda con cellulare e certificati



Anche i musei veneziani semrano superare nel primo giorno la prova green pass. Pochissimi i casi cui c’è stata qualche difficoltà per gli addetti agli ingressi nel leggere correttamente i certificati sanitari di qualche turista straniero. Alcuni, tutti stranieri, si sono allontanati dopo aver letto le condizioni per accedere, altri hanno chiesto informazioni al personale all’ingresso, sbuffando e girando i tacchi. Per il resto, le code sono defluite in tempi normali.

Il Green Pass non blocca l’afflusso al Museo Egizio di Torino. Due i pass point allestiti: il primo lo passa solo chi è munito del Qr code, il secondo serve invece per la convalida tramite app governativa attraverso gli smartphone di cui è dotato il personale. E questa sera prima prova di green pass all’Arena di Verona in occasione della rappresentazione di Nabucco, ancora con il limite massimo di 6000 spettatori, ma per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde. L’ingresso sarà consentito presentando l’attestato di tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti, il certificato di vaccinazione o di guarigione. Chi fosse sprovvisto di green pass o di analoga certificazione non potrà ottenere il rimborso del biglietto.