Green pass, i requisiti d’ingresso per i vaccinati all’estero

Chi viene da un altro Paese dovrà seguire le regole specifiche stabilite dall’Italia per quel Paese e per quello specifico momento. Ad esempio, adesso chi viene dal Regno Unito dovrà avere un tampone negativo (da massimo 48 ore) e fare cinque giorni di quarantena in Italia. Una regola restrittiva (applicata per i pericoli della variante Delta), che – di nuovo – vale qualunque sia la cittadinanza della persona. Conta solo quale sia il Paese di provenienza del viaggio. E – lo ribadiamo per chiarezza – non conta se quella persona abbia fatto tutti i vaccini da abbastanza tempo. La questione si risolverà solo in virtù di accordi che dovessero includere anche quel Paese nei vantaggi del green pass.

Tornare in Italia con una sola dose o nessun vaccino fatto

Diverso e più complesso il problema per chi non ha completato il ciclo vaccinale. Dovrà seguire le regole stabilite in Italia, per chi viene da quel Paese e non ha il green pass (né i requisiti per averlo).

Non è finita qui. Un cittadino italiano che rientra dall’estero come fa a vaccinarsi o completare il ciclo vaccinale in Italia?

Si attende il regolamento europeo di luglio anche per chiarire questo punto. I Paesi non hanno fatto accordi per riconoscersi le vaccinazioni.

I residenti all’estero iscritti all’anagrafe Aire possono – per un’ordinanza del generale Figliuolo – vaccinarsi in Italia come tutti gli altri cittadini italiani.