Green pass, dal ristorante ai cinema: in arrivo la stretta per i non vaccinati

Il Governo è pronto a dare il via libera al Super Green Pass. Entro giovedì il Consiglio dei ministri approverà il decreto legge con le nuove regole, che entreranno in vigore a stretto giro. Sono state le Regioni, in un incontro lunedì pomeriggio a palazzo Chigi, a insistere per “premiare chi si vaccina”, spingendo l’esecutivo a una stretta fatta di maggiori restrizioni per chi ha deciso di non sottoporsi al ciclo vaccinale.

Le attività off limits

L’obiettivo dei governatori è chiaro: mantenere sempre aperte per i vaccinati le attività economiche (bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, impianti di sci, negozi) che invece avrebbero in parte limiti di capienza in zona gialla e chiuderebbero progressivamente in zona arancione e rossa. Ma molte regioni si sono spinte più avanti, e sulla scia della crescente preoccupazione per l’aumento di contagi e ricoveri, hanno chiesto un super green pass per vaccinati e guariti da far scattare per tutti subito, anche in zona bianca. Di fatto, in base a questa versione “hard” si andrebbe oltre il sistema dei colori. E si passerebbe a una applicazione differenziata “tout court” delle restrizioni tra vaccinati e non vaccinati.

Il nodo dell’ambito di applicazione dei divieti

Insomma, la direzione di marcia è chiara. Il certificato verde diventerà un “super green pass”. Vale a dire che non si otterrà più con il tampone per le attività ricreative e il tempo libero (il tampone resterà per poter andare al lavoro e per i servizi essenziali). Il nodo da sciogliere mercoledì in cabina di regia è se le nuove regole scatteranno solo quando una regione passa in zona gialla o arancione. O se debbano valere per tutti anche in zona bianca

Terza dose anticipata a cinque mesi

Tra le novità scontate nel decreto in arrivo, la riduzione della validità del Green pass che dovrebbe passare da 12 a 9 mesi. L’anticipo della terza dose sarà consentita dopo 5 mesi dalla seconda, come ufficializzato dall’Aifa e ratificato da una circolare ministeriale in vigore da mercoledì.

Ipotesi estensione obbligo vaccinale a forze dell’ordine e prof

Certa anche l’estensione nel decreto dell’obbligo della terza dose per sanitari e dipendenti delle Rsa, che potrebbe essere allargato anche a forze dell’ordine e insegnanti.