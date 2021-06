Green pass, dai ritardi alle regole per i bambini: i problemi ancora da risolvere

4' di lettura

Il primo luglio scatta il green pass valido per tutta l'Europa ed è già arrivato a dieci milioni circa di italiani, mentre molti aventi diritto (36milioni per ora tra vaccinati e guariti) lo attendono ancora. Alcuni di loro lo attenderanno chissà per quanto tempo.

Sono numerosi infatti i nodi da sciogliere per questo “certificato verde”: riguardano ad esempio i bambini tra i 2 e i 6 anni o chi si è vaccinato all'estero; ma anche chi non è pratico di digitale e avrebbe bisogno dell'aiuto del medico per ottenere il pass.

Loading...

I ritardi

Ci sono anche quelli che il pass lo avranno senza problemi – non rientrando nelle categorie su cui permangono i nodi – ma un po' dopo degli altri; e magari già sono in trepidazione perché hanno programmato una vacanza in Europa nelle prime settimane di luglio. Mentre i vaccinati dovrebbero avere – promette il premier Mario Draghi – i propri pass tutti entro il 28 giugno, per i guariti dal covid non c'è la stessa certezza. Si riportano infatti in questi giorni forti difficoltà ad avere i pass collegati al certificato di guarigione (ottenuta da meno di sei mesi).

I vaccinati all'estero

Prima o poi il problema si risolverà, mentre non si può avere altrettanto ottimismo per la questione vaccinati all'estero. Due le questioni: chi, da cittadino italiano, ha avuto il vaccino (uno di quelli riconosciuti dall'EMA) in un Paese extra ue (per motivi di studio, lavoro) e ora vuole il pass italiano. Chi ha fatto la prima dose all'estero (anche in Europa) e vuole proseguire qui in Italia. La seconda dose che servirebbe ovviamente non solo per il pass ma anche per completare la copertura vaccinale.

Anche lettori del Sole24Ore ci rivolgono domande su come fare per avere il pass se il vaccino è stato fatto fuori dall'Europa. Secondo il dpcm del 17 giugno bisogna farsi convalidare i certificati vaccinali in Italia dagli Usmaf, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera o nella rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui si è avuto il vaccino. Sembra però che non sia ancora partito questo sistema di convalida, dato che i referenti non hanno ricevuto istruzioni a riguardo.