Green pass, scatta obbligo dal parrucchiere o estetista: il calendario con le scadenze

Chi risulta privo di super green pass sarà considerato assente ingiustificato e resta senza stipendio. Anche se non sono previste conseguenze disciplinari e resta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.



31 MARZO 2022



Termine dello stato di emergenza



Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza in Italia. È esteso quindi fino a questa data il super green pass in zona bianca (oltre che in gialla e arancione), nonché la vaccinazione obbligatoria per medici, infermieri, personale delle Rsa, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché della polizia locale. Ed è estesa fino a fine marzo anche la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.

Prorogata fino alla fine dello stato di emergenza la convenzione sui prezzi calmierati per i tamponi antigenici (15 euro per i maggiorenni e 8 euro per i minorenni). Resta fino a fine marzo anche l'obbligo di mascherina Ffp2 in tutte le zone a colori (compresa la bianca) per gli spettacoli al chiuso o all'aperto in teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché stadi e impianti sportivi.

15 GIUGNO 2022



Termina l'obbligo vaccinale per gli over 50



L'obbligo di vaccinazione per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia è attualmente previsto fino al 15 giugno 2022