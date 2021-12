Green pass a scuola, anche per il giudice del lavoro non è incostituzionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo gli interventi del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, si registrano le prime pronunce della magistratura del lavoro sull'obbligo del green pass introdotto per il personale scolastico e, oggi, rafforzato dall'obbligo vaccinale.Nel decidere un ricorso d’urgenza proposto da una docente sospesa dal servizio in quanto non in possesso del green pass, con ordinanza del 6 dicembre scorso il Giudice del lavoro di Massa ha respinto la domanda ritenendo infondate le doglianze mosse avverso l’obbligo del cosiddetto certificato verde.



Denuncia infondata

In primo luogo il Tribunale di Massa ha ritenuto infondata la denuncia di indeterminatezza e di eccessività della misura della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto la stessa sarebbe ben delineata, assolutamente coerente nei suoi presupposti con le previsioni delle fattispecie e del sistema disciplinare di cui al Ccnl Scuola, né tantomeno sarebbe eccessiva, non prevedendo l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ma solo la sua sospensione sino a quando il dipendente inadempiente non si adegui all'obbligo di green pass.

Norma costituzionale

Il Giudice del lavoro ha ritenuto altresì non fondate le censure di incostituzionalità della norma.Non sarebbe violato l’articolo 77 della Costituzione, in quanto la decretazione d'urgenza, a parte l'avvenuta, tempestiva e regolare conversione in legge, era del tutto giustificata dalla grave e pacifica situazione di pandemia, né sarebbe violato l’articolo 34 della Costituzione, perché la scuola era e resta aperta a tutti, avendo però la pandemia richiesto l'adozione di alcune norme restrittive, non per impedire, ma per regolare l'accesso alle scuole in condizioni di sicurezza, quantomeno relativa; nemmeno risulterebbero violati gli articoli 4, 35, e 36 della Costituzione, perché la normativa sull'obbligo di green pass non impedisce, né limita, i diritti dei lavoratori, ma ha soltanto imposto alcune condizioni più restrittive per regolare l'accesso alle scuole in condizioni di sicurezza, almeno relativa, rispetto alla situazione pandemica.

Sanzione legittima

Non sarebbe violato nemmeno l’articolo 24 della Costituzione, perché il meccanismo della sospensione automatica richiede comunque un preventivo accertamento circa il possesso o meno da parte del lavoratore della prescritta certificazione, non risultando quindi necessario l'avvio di un procedimento disciplinare che, data l’emergenza in atto, esporrebbe il resto della popolazione scolastica di un determinato istituto al rischio di contagi con una persona non vaccinata e che non ha proceduto nemmeno ad effettuare su sé stessa un tampone.Infine non sarebbe violato il principio di uguaglianza, perché l’obbligo è stato previsto per tutti i lavoratori e tenuto conto che la particolarità dell'organizzazione scolastica, con la presenza quotidiana nelle scuole di migliaia di studenti sarebbe stata comunque idonea a prevedere una normativa di particolare rigore.

