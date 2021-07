Green Pass, servirà nuovo decreto. Le attività dov’è obbligatorio e i nodi da sciogliere

3' di lettura

Sono numerosi gli ambiti che in teoria dal 6 agosto richiederanno il green pass (connesso a vaccino con almeno una dose, guarigione dal covid o tampone negativo).

Il decreto approvato il 22 luglio fa un elenco lungo di attività, ma non sono solo queste da considerare; l'ultimo decreto infatti fa riferimento anche a quello di aprile che ne prevedeva ulteriori.

Solo alcune di queste ultime sono già applicabili; per altre si attendono linee guida mai arrivate. Non solo: ad aggiungere alla confusione, il decreto del 22 luglio rimanda a un futuro decreto per le modalità di verifica green pass e nelle more varranno i vecchi certificati cartacei.

Insomma: anche se non sembrerebbe dalla linearità del comunicato stampa del governo sul decreto green pass, i punti da chiarire sono ancora molti da qui al 6 agosto.

Quali attività sono coperte da obbligo green pass? Per vedere dove servirà il pass non bisogna allora limitarsi all'elenco del nuovo decreto – come riportato da tutti i media – ma anche sommarvi le attività che erano indicate nel vecchio decreto.

Per approfondire / Il testo del decreto

Dove serve il green pass? Ecco l’elenco completo

I primi tre punti sono già nel vecchio decreto.

•Spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (anche se quest'obbligo non ha mai trovato finora applicazione).

• Permanenza nelle sale d'attesa di dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19.

• Uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel vecchio decreto.

• Particolari eventi e spettacoli dal vivo. Per questo punto si attendono linee guida che definiscono i parametri identificativi degli eventi.

• Fiere, convegni e congressi. C'era già nel vecchio decreto, che rimandava a linee guida, che probabilmente sono ora superate dal nuovo decreto che pure contempla queste attività.

• Competizioni sportive (nel vecchio e nuovo decreto, valgono le stesse considerazioni).

• Partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. In vigore con il vecchio decreto.

• Spostamenti in Europa e area Schengen (com'è noto, già nel vecchio decreto, è il green pass “europeo”).

• Ora veniamo alle attività presenti solo nel nuovo decreto. Palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere.

• Teatri, musei, cinema, mostre.

• Parchi tematici, parchi divertimento, centri termali.

• Sale gioco, sale scommesse, sale bingo.

• Concorsi pubblici.

• Ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass).

• Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia.



Tutti i punti da chiarire

Si attende quindi un ulteriore Dpcm, sentito il Garante Privacy, per definire come andranno fatti i controlli: le modalità operative e di protezione dei dati. Non si sa se arriverà entro il 6 agosto, tanto che l'attuale bozza prevede che “nelle more” varranno i certificati cartacei. Ossia, non dovremo mostrare il pass – non saprebbero come verificare il QR-Code – ma il certificato del tampone, vaccino, guarigione. Come a dire che non sappiamo ancora quando e come il green pass in effetti sarà obbligatorio in Italia. Una cosa è il certificato detto green pass, un'altra sono i certificati che ne danno diritto, infatti. «Bisognerà vedere come risolveranno la questione privacy; con il paradosso che nel frattempo gireranno certificati cartacei che la privacy la tutelano molto meno del pass digitale», spiega l'avvocato Riccardo Berti.