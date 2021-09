Green Pass, tamponi in crescita di almeno il 50% da quando è scattato l’obbligo

2' di lettura

È ormai corsa al Green Pass di 48 ore, il documento che si ottiene in farmacia sottoponendosi a un test antigenico che attesta la negatività al Covid. L’assalto è cominciato dopo il 6 agosto, data di entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per entrare nei ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri e cinema. Ma si è intensificato a ridosso di Ferragosto, per le partenze per le vacanze. Ed è destinato a crescere, visto che il 1° settembre scatta l’obbligo di Green Pass anche per viaggiare su intercity, treni ad Alta velocità e aerei per le tratte nazionali (per quelle internazionali l’obbligo c’era già). Chi non si è vaccinato, infatti, continua ad avere l’alternativa del tampone rapido per accedere a tutti i luoghi in cui è richiesto il green pass.

Le file davanti alle farmacie

Non è un caso se ad agosto le file davanti alle farmacie nei gazebo allestiti ad hoc si sono allungate e le richieste sono molto cresciute, tanto che gli orari per i tamponi sono stati prolungati anche al pomeriggio e alla sera. «Registriamo un aumento almeno del 50% delle richieste di tamponi da quando è stato introdotto il Green Pass obbligatorio» spiega il presidente di Federfarma Marco Cossolo.

L’identikit di chi fa il tampone

A presentarsi per ottenere sono per la maggior parte nuclei familiari con ragazzi non vaccinati. Ma, raccontano i farmacisti, non mancano le persone che ne hanno bisogno per andare a fare una nuotata in piscina, fitness in palestra o una cena al chiuso in trattoria.

Anche stranieri in coda

Nelle farmacie della Capitale descrivono il grande afflusso come «peggio che a Natale, quando tutti venivano a fare il tampone per andare a cena con parenti e amici». Ma in fila davanti alle farmacie non ci sono solo italiani in partenza. È alto pure il numero di turisti stranieri che fanno il tampone prima di riprendere l’aereo e tornare a casa.

L’incentivo dei prezzi calmierati

A contribuire al grande numero di richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi: 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni. In base all’accordo con Federfarma di ministero della Salute e commissario all’emergenza su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sono circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato.