Green pass, tamponi e quarantena. Le regole per i viaggi in Italia e all’estero

Le regole per le destinazioni nazionali



Per quello che riguarda gli spostamenti per turismo tra regioni italiane, le cose sono piuttosto semplici: ci si può muovere liberamente tra regioni che siano gialle o bianche, mentre servirà una certificazione chiamata green pass per entrare e uscire da regioni arancioni o rosse (ad oggi assenti a parte la Valle d’Aosta) per motivi di turismo (per ragioni di lavoro, salute o necessità basta l’autocertificazione). Dal punto di vista ufficiale, mancano ancora gli ultimi dettagli da definire in base alle indicazioni che arriveranno a breve dal Ministero della Salute, ma i certificati verdi (previsti per chi è guarito dal Covid, chi ha completato la vaccinazione e chi si è sottoposto a tampone molecolare o antigenico), ancora non disponibili, saranno rilasciati a breve con diverse modalità e diversa durata a seconda dei tre possibili casi previsti. Il certificato di avvenuta vaccinazione e quello di avvenuta guarigione sono validi sei mesi; il tampone molecolare o antigenico con esito negativo hanno una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

Verso il green pass europeo

Per quello che riguarda, invece, le mete nella Unione Europea, i governi si stanno organizzando per imbastire un sistema che ci permetterà di viaggiare mostrando un semplice QR Code. Il Certificato EU Covid-19, infatti, è un lasciapassare che sarà disponibile da metà giugno sia in versione digitale sia in versione fisica. L'emissione seguirà un iter simile a quello del green pass italiano, ma i dettagli verranno presentati solo nelle prossime settimane. Quel che sappiamo è che, quando si arriverà nel Paese di destinazione, bisognerà esibire il codice insieme a un documento di identità per essere ammessi nei confini, ma questo potrebbe non esser sufficiente per la libera circolazione. Nelle linee guida emanate dall’Unione Europea, infatti, si lascia la facoltà ai singoli Stati di adottare misure ulteriori ai viaggiatori in ingresso. Bisognerà verificare prima della partenza se lo Stato di destinazione richiede ulteriori tamponi da effettuare in loco o addirittura piccoli periodi di quarantena prima della piena accettazione.

Per i viaggi dall’Italia regole diverse

Per ora ogni paese ha delle proprie regole, diverse anche all'interno dell'Unione europea. È consentito l'ingresso in Spagna da tutti i Paesi europei ed appartenenti allo spazio Schengen, senza obbligo di quarantena. Vige l'obbligo di presentare un test molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso. Non sono ammessi i test rapidi, nemmeno per le Canarie. Ai viaggiatori in ingresso in Gran Bretagna vengono richiesti quattro adempimenti: avere un test negativo effettuato 72 ore prima della partenza; compilare un formulario on line (”travel locator form”) nei due giorni precedenti la partenza in cui va fornito indirizzo e numero di telefono; effettuare una quarantena di 10 giorni , che si riduce a 5 se si arriva da un paese non inserito nella black list e si effettua un tampone a pagamento; effettuare 2 test covid in occasione del secondo e dell'ottavo giorno di isolamento, da prenotare e pagare prima dell'ingresso nel paese al costo di 210 sterline.

Tutti coloro che vogliono comunque andare in Francia (ad eccezione dei minori di 11 anni) devono esibire un test molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e compilare un'autocertificazione. Chiunque entri in Germania deve mostrare prima dell'imbarco una documentazione che dimostri di essere vaccinato (con entrambe le dosi o una se si è avuto il Covid), guarito o di esser risultato negativo ad un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore predecenti. Tale obbligo non vale per i bambini sotto i 6 anni. Al momento dell'ingresso in Grecia i passeggeri che risiedono nei Paesi Ue, nell'area Schengen, Regno Unito, Usa, Emirati Arabi Uniti, Serbia e Israele devono avere un test molecolare negativo (in inglese), effettuato nelle 72 ore precedenti all'arrivo, o - in alternativa - un certificato di vaccinazione. Per gli altri passeggeri continua a essere prevista la quarantena di 7 giorni. L'ingresso negli Stati Uniti è vietato ai viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, siano stati in un Paese dell'area Schengen (inclusa l'Italia), nel Regno Unito, Irlanda, Brasile, Sud Africa Cina o Iran.

