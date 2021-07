Green pass per scuola e trasporti: le ipotesi di estensione

2' di lettura

Il piano di riaperture delle scuole a settembre e l’estensione dell’obbligo del green pass per aerei, treni e navi dal 6 agosto sono i due temi che il Governo affronterà nel Consiglio dei ministri in programma per giovedì 29 luglio. Resta in sospeso l’obbligatorietà del vaccino per il personale scolastico: l’Esecutivo concederà maggior tempo a chi ancora non si è sottoposto all’immunizzazione per poi eventualmente intervenire.

Green pass per i trasporti a lunga percorrenza

Con il decreto varato la scorsa settimana, dal 6 agosto il certificato verde - valido già solo con una dose o con test negativo entro le 48 ore - sarà necessario per ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Servirà anche nei bar ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso. Con un nuovo decreto l’obbligo verrebbe esteso, sempre dal 6 agosto, ai trasporti a lunga percorrenza: aerei, treni, navi (ma non i trasporti pubblici locali). Un modo per evitare che con le vacanze la curva subisca dei contagi un’ulteriore impennata. Sarebbero venute meno le perplessità che avevano spinto la scorsa settimana a non far scattare la novità già all’inizio del mese prossimo per non creare problemi a chi aveva già prenotato e rischiava di dover annullare il viaggio.

Scuola: per ora nessun obbligo vaccinale

Venerdì 30 luglio il ministero dell’Istruzione Patrizio Bianchi presenterà alle Regioni il piano scuola per il rientro nelle aule: un documento che seguirà le linee già indicate dal parere fornito dal Cts. Sul fronte delle vaccinazioni al personale scolastico per ora non ci sarà nessun obbligo ma solo una “forte raccomandazione”. Ma se i dati sulla copertura vaccinale di insegnanti e non docenti non dovessero migliorare - soprattutto in alcune regioni - la raccomandazione potrebbe diventare un obbligo attraverso un decreto. «A scuola si rientra a settembre in presenza» ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (ospite a Radio Capital). «Per centrare l’obiettivo non possiamo pensare a un ritorno tra i banchi senza personale scolastico vaccinato. Chi si oppone non ha il senso di comunità e deve capirlo. E se non riusciremo a convincerli, li obbligheremo» ha concluso.

Salvini: no a obbligo vaccini, tutti i bimbi in classe



Nella maggioranza resta la contrarietà della Lega all’obbligo vaccinale. «Chiediamo il diritto per tutti i bimbi ad andare in classe, senza distinzioni e senza esclusioni» ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo un incontro con il premier Mario Draghi. «Io sono per le libertà. Non c’è il mondo diviso in No Vax e Sì Vax. Io mi sono vaccinato e invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi ma nessuno mi convincerà mai che obbligare a vaccinare i bimbi di 12 anni sia una scelta utile. Le libertà per me sono sacre».

Quanto ai tempi dell’intervento del governo Salvini ha detto: «Sui giornali leggevo che già oggi o domani ci sarebbero state altre restrizioni: così non è. Ci pensiamo la settimana prossima in base ai dati».