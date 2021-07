Green pass, dai treni ai cinema: ecco dove sarà obbligatorio. Ristoranti al chiuso in bilico

Stato di emergenza prorogato

Non solo. I tamponi saranno gratuiti, come chiesto dai 5Stelle, per le persone “fragili” che non possono vaccinarsi. E il decreto legge prorogherà anche lo stato di emergenza almeno fino a ottobre o a dicembre. Le multe: 500 euro (260 se si paga in misura ridotta) e 5 giorni di stop per la struttura che non ha effettuato i controlli.

Avanti per step



Per altre attività, come bar e ristoranti all'aperto, la mediazione potrebbe essere quella di procedere per gradi. Se l'epidemia trainata dalla variante Delta dovesse proseguire la sua corsa, potrebbe arrivare l'estensione tra due-tre settimane dell'obbligo del green pass anche a bus e metro e a bar e ristoranti all’aperto.

