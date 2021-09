Green pass, tutte le regole in vigore in 30 domande e risposte

8' di lettura

Nuova estensione del green pass. Le novità sono arrivate dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 9 settembre, che detta nuove regole sul fronte della certificazione verde per scuole, università e Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali). Per esempio a scuola anche i genitori dovranno avere il green pass per fare i colloqui con i prof. Mentre nelle Rsa scatta l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre. Le nuove norme saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Dal 1° settembre era già scattato l’obbligo di green pass per il personale scolastico e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali. E in precedenza dal 6 agosto per entrare in zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere. Nonché per partecipare a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre.

Ecco una bussola per orientarsi fra le novità introdotte e le regole vigenti, sintetizzate con domande e risposte, per capire cosa si può fare e cosa no.

LOCALI PUBBLICI

In quali locali della ristorazione è necessario il green pass?

L’obbligo di green pass rimane in vigore nei servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso. Nei ristoranti degli alberghi serve solo per i clienti esterni.