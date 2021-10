Green pass, in un giorno scaricati 563mila. Più tamponi che vaccini per ottenerlo

Ascolta la versione audio di questo articolo

Ieri sono stati emessi 563.186 Green pass, la maggior parte dei quali - 369.415 - in seguito ad un tampone. Il dato, relativo al 13 ottobre, è pubblicato sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare il pass e dalla quale emerge che complessivamente sono stati scaricati dagli italiani poco più di 98 milioni di certificati.

I dati storici arrivano fino a 30 giorni fa. In questo arco temporale in tre occasioni i certificati scaricati hanno superato le 600mila unità giornaliere: il 5 ottobre, il 16 e il 17 settembre. IN media, sempre nell’ultimo mese, sono stati emessi 506.395 green pass al giorno per un totale di poco superiore ai 15 milioni.

Quest’ultimi sono così suddivisi: 6.120.953 ottenuti con il vaccino (40,3%), 8.888.731 (58,5%) con il tampone e 182.153 (1,2%) in seguito alla guarigione.

GREEN PASS EMESSI GIORNO PER GIORNO I certificati vengono emessi dopo il vaccino, tampone o dopo la guarigione della malattia. (Fonte: Ministero della salute) Loading...

Le tabelle indicano anche quali sono i canali con i quali i cittadini hanno scaricato o visualizzato il pass: la app “Io” è stata la più utilizzata, complessivamente 871.791 volte, seguita dal sistema Spid e Carta d’identità elettronica (279.735) e dalla tessera sanitaria (267.347).