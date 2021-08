Green Pass in vacanza per alberghi, eventi, trasporti, campeggi

2' di lettura

Il 6 agosto ha debuttato ufficialmente il Certificato verde Covid, noto in Italia come «green pass»: il documento digitale o cartaceo che deve essere esibito per accedere a (quasi) tutte le attività dove si rischiano assembramenti, dai ristoranti alle palestre. Il pass diventa obbligatorio un po’ ovunque, con sanzioni fino a 1000 euro per gli esercenti che non rispettano le regole previste. Ma rimangono diverse eccezioni, e dubbi, su come comportarsi. Soprattutto se si parla di vacanze, agli inizi di agosto e dell’altissima stagione.

Alberghi: serve il Green pass per pernottare?

No. L’obbligo del cosiddetto Green Pass non è stato esteso ai clienti degli alberghi, confermando quanto stabilito nel precedente decreto del 23 luglio 2021. In altre parole, per prenotare e soggiornare in una struttura ricettiva non è necessario essere vaccinati, aver effettuato un tampone nelle precedenti 48 ore o essere guariti dal Covid.

Loading...

E se si vuole cenare nel ristorante di un hotel?

Neppure, ma bisogna pernottare in quella stessa struttura. I clienti degli hotel che vogliono accedere a ristoranti e bar interni non sono tenuti a esibire il Green pass, anche se si parla di spazi al chiuso. Diverso il caso di clienti esterni: se il ristorante o il bar è accessibile anche al pubblico, possono entrare solo con una Certificazione verde Covid-19.

Eventi: serve il Green pass? Ad esempio, un concerto?

Sì, ma non “solo” per i concerti. Il cosiddetto Green pass è obbligatorio per accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, «istituti e luoghi della cultura», oltre a piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e le «procedure concorsuali», ovvero i concorsi.

Serve anche per i campeggi?

No. I campeggi rientrano fra le strutture ricettive e, quindi, sono esentati dall’obbligo di «green pass».