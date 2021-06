Green pass, su vaccinazioni e test regole diverse nei vari Paesi europei

2' di lettura

Il 1° luglio entra in vigore il green pass europeo, la certificazione digitale unica pensata per facilitare gli spostamenti in sicurezza all’interno dell’Ue nella seconda estate della pandemia causata dal Covid. Grazie al documento si può dimostrare di essere vaccinati, provvisti di un test negativo o guariti dal coronavirus ed evitare così in linea di principio test all’arrivo o quarantena.

«Una storia di successo» lo ha definito Mario Draghi che però ha richiamato l’attenzione su un aspetto: il coordinamento interno tra membri dell’Unione europea e, in secondo luogo, tra i singoli Stati Ue e i Paesi terzi. Perché il “il certificato Ue Covid digitale” è unico ma diverse sono le regole imposte dai Paesi per consentire l’ingresso nel proprio territorio. Regole che è bene conoscere prima di mettersi in viaggio. Le informazioni (non ancora disponibili per tutte le destinazioni) si possono trovare sul portale dell’Unione europea Re-open EU.

Loading...

Bisogna anche affrontare il coordinamento nell’uso di questo green pass, prima di tutto tra noi e poi tra noi e i Paesi terzi

Vaccino: uno o due dosi?

Generalmente per i Paesi Ue la vaccinazione è considerata completa passati 14 giorni dalla seconda dose di vaccino (o dose unica per i vaccini monodose come Johnson &Johnson, anche se per la Francia il tempo è raddoppiato a quattro settimane). Ma per alcuni Stati la copertura vaccinale può bastare anche dopo la prima dose. È il caso della Croazia: via libera senza ulteriori test se sul proprio green pass è registrata la prima dose Pfizer o Moderna fatta tra i 22 e 42 giorni precedenti (che diventano 22 e 84 giorni dalla prima dose di AstraZeneca). Anche in Austria si può entrare con la sola prima dose, fatta almeno 22 giorni prima dell’ingresso (ma non devono trascorrere più di tre mesi). Lo stesso vale per la Repubblica ceca.

Il certificato di guarigione

I titolari dei green pass possono entrare nei Paesi dell’Ue senza restrizioni anche nel caso in cui il loro certificato contenga la prova di guarigione dal Covid. In linea generale devono essere trascorsi meno di 180 giorni dalla data del risultato positivo del test ma anche in questo ci sono differenze tra Paesi. In Grecia la validità del certificato è di nove mesi a partire dal 20esimo giorno successivo al primo risultato positivo, in Spagna da 11 a 180 giorni dal primo risultato positivo.

Tamponi

Si può ottenere il certificato anche con un test negativo al Covid: sia molecare (solitamente fatto entro 72 ore dall’arrivo, 48 ore in Spagna), sia con un antigenico rapido (entro 48 ore dall’arrivo, 72 ore in Francia). L’Olanda accetta solo test molecolare.