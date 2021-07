Green pass, via dal 1° luglio per i viaggi in Europa. Domande e risposte su cosa è, come si ottiene, dove serve

Sono accettati i test autodiagnostici?

No, perchè i test autodiagnostici non sono effettuati in condizioni controllate e, per il momento, sono considerati meno affidabili. I certificati devono essere rilasciati dalle autorità sanitarie, che non possono controllare i test effettuati a casa, e quindi non possono rilasciare certificati affidabili per tali test.

Per andare in Europa basta aver effettuato una sola dose di vaccino?

No. Una sola dose di vaccino Astrazeneca, Pfizer o Moderna consente di viaggiare liberamente solo in Italia. Per spostarsi nei Paesi Ue e in area Schengen è necessario aver effettuato da 14 giorni la seconda dose di Astrazeneca, Pfizer o Moderna o l’unica somministrazione di J&J.

Posso avere il green pass se ho fatto una prima dose di Astrazeneca e una seconda diversa?

Chi è stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca e una seconda dose di un altro vaccino autorizzato da Ema e Aifa otterrà comunque il green pass.

I vaccinati che partecipano a un concorso devono fare anche un tampone?

Sì, per ora anche chi è vaccinato si deve sottoporre al tampone prima di partecipare a un concorso pubblico. Si sta valutando se eliminare la prescrizione.

Per partecipare a un ricevimento post matrimonio devo avere il green pass?

Sì, in Italia è stato stabilito che l’accesso al rinfresco post cerimonie si effettua con il green pass. La disposizione è valida per matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e per le feste private.