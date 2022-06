Green pass per viaggiare, mascherine e vaccini: le tappe dell’addio alle restrizioni a giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’avvicinarsi dell’estate si approssima anche la fine delle ultime misure di contenimento dell’epidemia ancora in vigore. La maggior parte delle restrizioni scadono nel mese di giugno vediamo quali.

1 GIUGNO

Stop al green pass per entrare in Italia

Da mercoledì 1° giugno non è più necessario presentare il Green Pass (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) per entrare in Italia. È scaduta, infatti, il 31 maggio e non è stata prorogata l’ordinanza del Ministero della Salute che prevedeva l’obbligo della certificazione verde per l’ingresso in Italia, sia per i turisti stranieri che per gli italiani di rientro da un viaggio all’estero. Risale al 28 aprile invece l’eliminazione del Passenger Locator Form, il modulo con tutte le informazioni necessario alle autorità sanitarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid

15 GIUGNO

Niente più mascherine in cinema e teatri

Il 15 giugno dovrebbe cadere l'obbligo (previsto fino a metà mese dal decreto Riaperture) di indossare la mascherina Ffp2 in cinema, teatri e spettacoli al chiuso. Anche perché si tratta di luoghi poco frequentati d’estate. Da ricordare che per arene e concerti all’aperto, così come per gli stadi, già non esiste più l’obbligo di mascherina.

Verso proroga mascherine sui mezzi di trasporto

L’obbligo di mascherina Ffp2 potrebbe essere prorogato invece sui mezzi di trasporto, almeno quelli a lunga percorrenza (anche in questo caso la norma attuale fissa al 15 giugno il termine dell’obbligo). Da stabilire se la proroga riguarderà anche il trasporto pubblico locale (tram, bus, metropolitane, treni regionali). Le mascherine continueranno a essere obbligatorie anche in ospedali e Rsa. Nonché in classe, fino alle fine dell’attuale anno scolastico, compresi gli esami di terza media e maturità, anche se da più parti è arrivata la richiesta di esonerare dall’obbligo gli studenti che affrontano le prove l’esame.

Stop obbligo vaccinale per gli over 50

Scade il 15 giugno anche l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su. La vaccinazione continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per i medici, il personale sanitario e delle Rsa. Attualmente sono circa 1,7 gli over 50 che non hanno ricevuto nemmeno una somministrazione. E che riceveranno la multa prevista di 100 euro. La legge, infatti, prende come data di riferimento per aver almeno iniziato il ciclo di vaccinazione il 15 di febbraio. Chi allora non era in regola deve pagare la sanzione. E pagherà la sanzione anche chi ha effettuato solo la prima dose oppure non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.