Greenoaks punta su Casavo in un round da 50 milioni L'operazione si compone per 20 milioni di equity e per 30 milioni di debito

Uno due di Casavo nel 2019. La piattaforma italiana online leader del mercato dell’instant buying immobiliare chiude il secondo round dell’anno, a pochi mesi da quello annunciato nel febbraio scorso, e porta la raccolta totale a 100 milioni di euro fra equity e debito. Quest’ultimo round di finanziamento Serie B, per una raccolta complessiva di 50 milioni di euro di cui 20 milioni in equity e 30 in debito, è stato guidato dal venture capital americano Greenoaks Capital e arriva alcuni mesi, appunto, dopo il round Serie A, guidato da Project A Ventures, 360 Capital e Picus Capital. Nel dettaglio la raccolta di debito è stata guidata invece da un’istituzione tedesca di cui non è stato divulgato il nome.

«Siamo entusiasti dell’investimento di Greenoaks e di questa nuova iniezione di capitale, che consentirà a Casavo di continuare a sviluppare la propria piattaforma tecnologica e a sostenerne l’espansione in nuovi mercati», commenta Giorgio Tinacci, fondatore e ceo della startup milanese, che aggiunge sui progetti futuri di Casavo: «Oltre a rafforzare la nostra presenza in Italia con l’ingresso in nuove città, a partire da Bologna, prevediamo di far crescere la nostra piattaforma anche nell’Europa meridionale e di rafforzare il nostro team assumendo altri dipendenti, tra cui data scientist e sviluppatori. In definitiva, il nostro obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza di compravendita per ogni consumatore in Europa, e di continuare a creare valore per i nostri clienti lanciando nuovi servizi e prodotti immobiliari innovativi».

Greenoaks Capital è una società di investimenti di San Francisco che si focalizza su operazioni di lungo termine a favore di aziende che hanno un business basato sulla tecnologia. Tra i vari investimenti di Greenoaks compaiono Coupang, Brex, Deliveroo, Robinhood, Sonder e Discord.

Ad oggi l’azienda ha chiuso quasi 300 transazioni immobiliari per un valore di oltre 50 milioni di euro. Il team è di circa 60 persone e sono più di mille agenzie immobiliari che hanno aderito al network

«Casavo offre una proposta di notevole valore per tutti coloro - venditori, acquirenti e agenti - che sono coinvolti in una transazione immobiliare. Negli Stati Uniti abbiamo riscontrato la creazione di un significativo valore per i consumatori attraverso l’innovazione tecnologica del settore immobiliare e non vediamo l’ora di lavorare con Giorgio e l’intero team di Casavo per servire al meglio i consumatori del mercato italiano ed europeo», sottolinea Bob Scully del venture capital Usa.