Greenpeace plana sulla Bce in parapendio: «Basta finanziare chi uccide il clima»

Due attivisti di Greenpeace appendono uno striscione lungo 12 metri sulla sede della Bce per più azioni a protezione del clima. E arriva uno studio sul collaterale verde di Isabella Bufacchi

Due attivisti di Greenpeace appendono uno striscione lungo 12 metri sulla sede della Bce per più azioni a protezione del clima. E arriva uno studio sul collaterale verde

«Basta finanziare chi uccide il clima». È questo il messaggio forte e chiaro di Greenpeace alla Bce, che ha preso forma stamattina alle 7 con uno striscione lungo 12 metri e largo 6 metri appeso all’ingresso della Banca. «La Banca centrale europea e la sua presidente Christine Lagarde si sono impegnati a fare di più a parole, ma dalle parole non sono passati ai fatti. Adesso la Bce deve agire, e lo deve fare presto perchè non abbiamo più tempo», ha detto allarmato Thomas Henningsen, scienziato di Greenpeace intervistato dal Sole 24 Ore di fronte alla Bce, mentre arrivavano gli agenti di sicurezza e la polizia sul luogo di questo assedio pacifico.

Due attivisti di Greenpeace con parapendio sono planati stamattina sulla sede della Bce, hanno appeso il banner e poi sono rimasti a lungo in piedi sul tetto dell’edificio d’ingresso per mostrare un altro cartellone, mentre un terzo ha continuato per un po’ a volare attorno al grattacielo. L’iniziativa arriva alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo della Bce che si tiene domani con conferenza stampa di Christine Lagarde.

Greenpeace Germania ha diramato stamattina uno studio dal titolo ““Greening the Eurosystem Collateral Framework”, un lavoro congiunto dell’organizzazione ambientalista, New Economics Foundation (NEF), SOAS University of London, University of the West of England e University of Greenwich. Lo studio prende di mira i titoli utilizzati dalle banche come garanzia collaterale per i finanziamenti in Bce e propone tre soluzioni per un collaterale più verde.

«La Bce detiene fino a 300 miliardi di titoli di società che inquinano. E deve fare di più per allinearsi agli obiettivi dell’accordo di Parigi. Gli impegni verbali non bastano. C’è bisogno di azioni concrete perchè il tempo a nostra disposizione per salvare il pianeta sta scadendo rapidamente - ha detto al Sole 24 Ore Thomas Henningsen -. Basta guardare cosa sta succedendo: qui in Germania abbiamo avuto 20 gradi in febbraio. E intanto i ghiacciai si sciolgono più velocemente, le foreste prendono fuoco, in 5-10 anni se non correremo ai ripari sarà una catastrofe».

Christine Lagarde ha iniziato la sua presidenza in Bce promettendo di fare di più sul fronte del cambiamento climatico e dell’ambiente. E ha portato il Consiglio direttivo a discuterne per la prima volta. La Strategy Review sta rivedendo in queste settimane la strategia della politica monetaria della Bce affronterà il tema del cambiamento climatico e della sostenibilità.