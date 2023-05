Greenvolt sbarca a Milano e acquisisce una quota di Solarelit

Sia per calmierare le bollette, sia per evitare la volatilità estrema di questo periodo.

L’approccio del nuovo brand si cala proprio in questo scenario: «Abbiamo scelto di puntare alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l’innovativa modalità del Power Purchase Agreement. Questo per garantire una fornitura a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili a condizioni economiche vantaggiose e senza che l’Azienda che lo stipula debba investire capitali nella realizzazione e nella gestione dell’impianto, potendo disporre di energia a prezzi indipendenti dal mercato energetico, annullando o minimizzando i rischi legati al caro energia – ha spiegato Andrea Faini, Managing Partner di Solarelit powered by Greenvolt - Uno strumento importante in ottica di transizione energetica che da oggi, grazie alla presenza di Greenvolt, potremo sviluppare ulteriormente».

La scelta di Greenvolt è stata di partire dalla Lombardia, ma con uno sguardo a tutta l’Italia: «Abbiamo scelto Milano e la Lombardia perché qui si trova il più grande cluster di imprese con cui desideriamo entrare in contatto, ma siamo certi che la capillarità di Solarelit su tutto il territorio nazionale ci permetterà di ampliare progressivamente il nostro raggio di azione, per espanderci nel resto d’Italia e crescere in tutta l'area mediterranea», ha spiegato Joao Manso Neto, Ceo del Gruppo Greenvolt.

Un entusiasmo condiviso da Mitia Cugusi, Managing partner di Solarelit powered by Greenvolt: «Proseguiremo nel nostro percorso di crescita del business in Italia, mantenendo la nostra identità di specialista del mercato e con la consapevolezza che la presenza di Greenvolt contribuirà ad accrescere la notorietà, la credibilità e l'internazionalità del nostro marchio, rafforzando la nostra esperienza e posizionamento nel mercato dell’energia. Come recita il nostro claim, “Energia accanto a te”, desideriamo essere ancora più vicini alle esigenze della nostra clientela».

L’operazione in cui Mediobanca ha agito come consulente finanziario e Chiomenti come consulente legale di Greenvolt, unisce Solarelit, che ha avuto Pirola Pennuto Zei & Associati come consulente per gli aspetti contrattuali, societari e lavorativi, a un gruppo che ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con 195 milioni di euro di fatturato, 74,8 milioni di Ebitda e 16,8 milioni di utile netto di competenza di Greenvolt.