Greenwashing, ecco le sette regole per evitare le verniciate di verde

Impegni, promesse e poi un nulla di fatto o quasi, soprattutto nella riduzione delle emissioni di CO2. Sembra la storia degli eventi Onu sul clima, da Parigi (2015) in poi, ma è anche la sintesi di un fenomeno che sta minando la reputazione di molte aziende: è il greenwashing, la verniciata di verde che in alcuni casi si trasforma in un marketing spinto delle tematiche ambientali. Il Forum italiano per la finanza sostenibile ha pubblicato un paper per descrivere il fenomeno e suggerire sette raccomandazioni sul come evitarlo. È un documento rivolto alle aziende e anche agli investitori. «Il greenwashing – scrivono Arianna Lovera e Isabel Reuss, autrici del paper – danneggia investitori, consumatori,concorrenti e, più in generale, la credibilità del mercato».

Le sette regole

Come si fa dunque a evitare il greenwashing? Ecco le regole:

1) Innanzitutto l’azienda deve identificare obiettivi di sostenibilità e poi comunicare in modo trasparente le ragioni che hanno portato a scegliere ogni specifico obiettivo;

2) inoltre bisogna descrivere il percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati;

3) e, ancora, è necessario indicare in modo esplicito le metodologie di misurazione dei Key perfomance indicator (Kpi-indicatori) scelti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;