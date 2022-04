Greenwashing, il ruolo virtuoso della mano invisibile del mercato

Una prima strada da percorrere per combattere il greenwashing è dunque quella di sviluppare metriche di valutazione chiare, omogenee, verificabili e certificate. Di grande interesse, a questo proposito, risulta la recente istituzione, da parte della International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, di un nuovo organismo, l’International Sustainability Standards Board (ISSB), con la missione di sviluppare un sistema di IFRS Sustainability Disclosure Standards, destinati a rappresentare per le pratiche Esg quello che gli IFRS Accounting Standard hanno fino ad oggi rappresentato per le pratiche contabili.

Una seconda strada, a nostro avviso ancora più efficace, è quella di consentire agli stakeholder di comprendere l’effettivo potenziale di creazione di valore economico delle pratiche Esg che l’azienda dichiara di aver adottato. Se è vero che in una economia capitalistica l’obiettivo primario dell’impresa resta quello di creare valore per i suoi azionisti, l’adozione volontaria di comportamenti responsabili in chiave Esg risulta infatti poco credibile se tali comportamenti non sono in grado di creare valore economico. Quando Bill Gates ha deciso di destinare svariate decine di miliardi di dollari a migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre la povertà nel mondo lo ha fatto attraverso una fondazione filantropica (la Bill & Melinda Gates) completamente separata dalla Microsoft, che mantiene la creazione di valore per i suoi azionisti quale obiettivo strategico primario. Diverse indagini empiriche hanno in effetti dimostrato che esiste una correlazione positiva tra adozione di alcune categorie di pratiche Esg e creazione di valore: le imprese che adottano comportamenti responsabili beneficiano infatti di riduzioni del costo del debito (specie nel caso di prestiti non garantiti) e dell’equity, minori costi energetici e di materie prime (come nel caso delle pratiche di riciclaggio di scarti di produzione e/o di prodotti a fine vita per generare materia prima rinnovata) e maggiori ricavi (ad esempio perché il personale è più produttivo quando il clima organizzativo è buono ed i clienti sono disposti pagare un prezzo più elevato se il prodotto che acquistano trasmette valori positivi dal punto di vista etico, sociale ed ambientale).

Un grande passo verso la diffusione di comportamenti aziendali responsabili potrebbe dunque venire dalla elaborazione di metriche nuove ed affidabili in grado di misurare l’impatto, attuale e potenziale, delle politiche Esg dichiarate sulla capacità di creazione di valore delle imprese. Allora sì che il comportamento responsabile dichiarato diverrebbe credibile e proprio facendo leva su tale credibilità la mano invisibile del mercato, spesso superficialmente indicata come causa di tutti i mali del mondo (ivi inclusi l’inquinamento ambientale, il peggioramento climatico, l’esclusione sociale), potrebbe diventare una leva formidabile per stimolare, diffondere e far evolvere pratiche Esg effettive, efficaci ed economicamente sostenibili.