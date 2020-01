Caso Gregoretti: su Salvini la Giunta voterà il 20 ma è polemica su Casellati La Giunta per il regolamento ha approvato l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante i giorni perentori scadano il 17. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Casellati

Il leader della Lega Matteo Salvini (imagoeconomica)

3' di lettura

La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. L’ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Casellati, votando a favore. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti sono 6 a 6, esclusa la presidente.

Il voto è arrivato al termine di un duro scontro, con la maggioranza che si è opposta al quesito, per stabilire il calendario della Giunta per le autorizzazioni, sul caso Salvini-Gregoretti. Un quesito che i membri della maggioranza avrebbero definito “manipolatorio” (due del Pd, 2 M5S e uno del Misto e delle autonomie). Non sono esclusi ulteriori colpi di scena.

Questo era il quesito: «Si sottopone a codesta giunta per il regolamento la richiesta di dichiarare che il termine di cui all'art. 135 bis terzo comma del regolamento del Senato abbia natura ordinatoria e non perentoria».

Il segretario del Pd Zingaretti: Casellati scorretta

Il Pd, tramite il segretario Nicola Zingaretti, ha denunciato «un atteggiamento molto scorretto e grave della presidente del Senato, che è venuta meno alla sua funzione di super partes e si è schierata su un punto così delicato dalla parte di una componente del Senato». Che cosa accade ora? Il Pd diserterà la Giunta delle immunità il 20 gennaio? «Non lo so, ne ragioneremo. Di sicuro la Giunta si riunisce in modo illegittimo», ha risposto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci al termine della Giunta per il regolamento del Senato. «Ma la cosa più grave - ha aggiunto - è che noi avevamo proposto che si riunisse oggi per completare il nostro lavoro, ma evidentemente questa cosa non era di gradimento. Così hanno fatto un colpo di mano gravissimo. Siamo molto preoccupati per la democrazia».

Casellati: respingo messa in discussione mia terzietà

«In riferimento alla seduta odierna della Giunta per il regolamento - si legge in una nota della presidenza del Senato -, il presidente del Senato Elisabetta Casellati respinge con forza ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione ovvero connotarla politicamente, perché non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non esserlo più, quando si assumono decisioni che riguardano il corretto funzionamento del Senato».