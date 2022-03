Greppi: «La Russia non potrà essere giudicata per aggressione, solo per crimini di guerra»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A chiarire quali sono le possibilità che Putin e i suoi comandanti finiscano davanti ad una Corte all’Aja è Edoardo Greppi ordinario di diritto internazionale all’Università di Torino e presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, l’ente che si occupa della formazione degli ufficiali di tutti gli eserciti del mondo

Né la Russia né l’Ucraina hanno ratificato la Statuto della Corte penale internazionale. Quali possono essere dunque i canali per portare Putin davanti ai giudici?



Loading...

In assenza della ratifica dello Statuto di Roma da parte dei due Stati contendenti, una via potrebbe essere il deferimento della controversia da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu, opzione che però non sembra percorribile in quanto è improbabile che la Russia non eserciti il diritto di veto.



Non sarebbe dunque possibile contestare l’aggressione?



No. Per l’aggressione non si può procedere, c’è però la possibilità di agire per i crimini di guerra e contro l’umanità. Un’opportunità resa possibile dal fatto che l’Ucraina - e non la Russia - ha accettato la competenza della Corte sulla base di una dichiarazione depositata nel 2015. Un riconoscimento che dà modo di giudicare i crimini di guerra avvenuti sul territorio ucraino dal 2014 in poi. Perché si possa procedere il più rapidamente possibile è necessario che l’istanza venga portata avanti da un gruppo di Stati. Proprio a questo proposito un gruppo di studiosi di diritto internazionale invierà domani una petizione al nostro Governo affinché si attivi in questo senso.