Greta a Davos: i media ignorano il clima io insisterò L’L’attivista di 17 anni al World Economic Forum sulle Alpi svizzere. In mattinata parla anche il presidente negazionista, Donald Trump

«La gente muore per il cambiamento climatico, ogni frazione di grado di temperatura in meno è importante. Ma non penso che una sola volta i media abbiano comunicato questo e cosa significa. So che non volete parlare di questo ma io continuerò a parlarne finchè non lo direte». Così Greta Thunberg ha concluso il suo intervento al primo dibattito a Davos. «Il mondo deve arrivare all’obiettivo di zero emissioni il prima possibile ed aiutare i Paesi poveri a mettersi in linea», ha aggiunto la giovane attivista svedese.



«Non sono la persona che possa lamentarsi di non essere ascoltata, ma la voce dei giovani e la scienza non sono al centro del dibattito, mentre è essenziale che lo siano. Riguarda il nostro futuro, quello delle giovani generazioni. Bisogna portare la scienza al centro del dibattito perchè di questo si tratta» continua Greta nel corso di un dibattito al World Economic Forum intitolato. «Forgiare un cammino sostenibile verso un futuro comune» a cui partecipano anche altri giovanissimi attivisti.