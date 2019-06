Greta Thunberg, la paladina dell’ambiente

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, nata il 3 gennaio 2003, è un’attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan «Skolstrejk för klimatet».

Il 25 gennaio 2019 è intervenuta con un discorso molto duro al Forum economico mondiale di Davos, per far comprendere il panico che si dovrebbe provare di fronte ai cambiamenti climatici. È poi intervenuta in altre manifestazioni in diverse città europee, come lo sciopero mondiale per il futuro (15 marzo 2019) che ha visto la partecipazione di moltissimi studenti in oltre 100 paesi del mondo.