Grido d’allarme dei bus turistici: «Subito i ristori o rischio crack»

Le ruote del turismo

Questi imprenditori sono le vere ruote del turismo in Italia e sono coloro che da molti anni tutti i giorni effettuano le gite scolastiche, trasportano le persone da e per gli aeroporti, portano i turisti per andare a visitare le città d’arte, così come accolgono i tifosi a bordo per andare allo stadio (prima del Covid) e portano su e giù per lo Stivale le squadre sportive. Le attività sono talmente diversificate che i bus turistici sono arrivati a essere considerati essenziali nello sviluppo dell’economia nazionale.

Dice ancora Michetti Montaresi: «Peccato che tutto quanto elencato da un anno non esista più. Il 2021 si è aperto con previsioni quasi peggiori del 2020: il turismo straniero in Italia sarà in calo anche quest’anno con percentuali importanti a partire da quello inglese, americano, russo, tedesco, che si attesteranno intorno al meno 70%. Anche una ripartenza dei poli fieristici la vediamo lontanissima. Quindi la vicina estate sarà tutta a trazione italiana e questo per il nostro settore è un problema, perché le maggior parte delle aziende che sono votate al turismo puro non possono reiventarsi su una clientela italiana».

L’urgenza dei ristori

I primi segnali di ripresa sono attesi non prima di ottobre 2021, con il vero rimbalzo previsto solo nel 2022. Però le aziende, avverte il Comitato, devono poter sopravvivere fino ad allora. Anche perchè altri Paesi sono innegabilmente più avanti dell’Italia nelle vaccinazioni e questo complica ulteriormente le cose. Spiega Michetti Montaresi: «L’arrivo dei ristori è fondamentale per salvare le aziende dei bus turistici. Le imprese non possono più sostenere da sole il peso della crisi e stiamo rischiando di perdere tutta la nostra forza lavoro specializzata». Conclude Michetti Montaresi: «All'estero aspettano l’ormai agognato semaforo verde, o il bollino di Covid free, ma al momento noi siamo lontani. Quindi noi ci auguriamo che il governo appena insediato si renda conto di quanta storia dell’imprenditoria turistica e di capitale umano stiano rischiando di scomparire se non compresi e aiutati».