Griffa, una carriera dietro la tela

Giorgio Griffa con un suo lavoro sulle trasparenze. Photo Credit: Sebastiano Pellion di Persano /Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

Lei, invece, chi sente di avere influenzato?

Non lo so. Ci sono artisti giovani con cui ho avuto buoni contatti quando ho avuto occasione di parlare con gli allievi delle accademie perché sono stato invitato a fare alcune conferenza.

Lei ha mai insegnato?

No, non ha mai insegnato in accademia, ed è una cosa che mi manca molto, perché in quelle rare occasioni in cui ho avuto modo di parlare con allievi di accademie ho ritrovato un grande interesse ed una forte rispondenza sui temi che proponevo.

Chi sono gli artisti contemporanei a cui guarda con interesse?

Uno è Penone. In lui, il rapporto con la natura non è di dominazione, ma di interrelazione. L’intelligenza del pittore e della sua mano si mettono in relazione con l’intelligenza della natura e, quindi, con le linee del marmo, della pianta che cresce, degli alberi, dell’acqua che scorre e così via. Io lo faccio con la pittura, lavorando all’interno della memoria della pittura, che è una memoria in cui, per fortuna, non possiamo più guardare soltanto alla nostra tradizione italiana, com'era quando io ho cominciato a dipingere, quando c’era solo il nostro Rinascimento e un po' il Medioevo. Allora il Museo Egizio, che io frequentavo, era considerato un museo di archeologia, invece, è un museo d’arte di una grandezza straordinaria. Mi ha aiutato ad aprire gli occhi. Lavorare con l’intelligenza della pittura è un’operazione complicata perché, essendo un prodotto dell'uomo, significa non solo lavorare con l’intelligenza dei colori e dei materiali che si fondono fra di loro, ma anche con tutta la memoria che l'uomo ci ha messo da 100.000 anni a questa parte, o almeno dalle grotte di Chauvet, che di anni ne hanno 35.000.

Giorgio Griffa nel suo studio di Torino. Photo Credit: Sebastiano Pellion di Persano /Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

Come coesistono i vari cicli della sua produzione?

Nel mio lavoro non c’è un processo progressivo, come Mondrian che è partito dall’albero e poco per volta è arrivato all'astrazione, oppure come si è passati dalla scrittura a mano alla macchina da scrivere, al computer. Nel mio lavoro c’è piuttosto l’idea di sentieri diversi in una foresta. Non è la storia del club alpino, come sono solito dire. C'è stata una forma di critica d’arte semplificante che vedeva la storia dell’arte come una serie di conquiste di una vetta dopo l’altra, via via verso la vetta più alta. Qui non c’è una vetta più alta, qui c’è un percorso dell’umanità che sta cambiando le conoscenze e ogni volta l'arte racconta la conoscenza del suo tempo. Sappiamo bene che le conoscenze di oggi sono il risultato di un percorso di progresso di 3.000 anni, e che continuerà certamente, ma su basi completamente diverse, che ancora non sappiamo valutare, perché non è più quel meccanismo semplificato del mondo di Newton, l’universo del razionale in cui tutto è legato da causa e effetto: è l’universo delle particelle.

E ogni serie di lavori è conclusa o continua nel tempo?

Non si conclude, teoricamente, però nella pratica non mi interessa più. Non cerco di tornare indietro a 30 anni fa. Comunque a volte si intersecano, oppure ci sono cicli che per loro natura viaggiano parallelamente, come le “trasparenze”, in cui i segni si sovrappongono, si moltiplicano, si annullano, oppure si dilatano fra di loro. È un ciclo di lavoro che è iniziato con il “Dioniso” che ho esposto alla Biennale dell'80, mentre l’ultimo è il lavoro su Proust che ho esposto al Pompidou.