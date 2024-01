Grifols crolla a Madrid, per Gotham City «manipola dati, leva molto più alta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Grifols crolla alla Borsa di Madrid, dopo che l’hedge fund Gotham City ha dichiarato che i ratio di indebitamento della società farmaceutica spagnola sono molto più alti di quanto riportato ufficialmente. L'azienda ha smentito categoricamente. Il titolo Grifols è arrivato a perdere il 25%, precipitando all’ultimo posto dell’indice IBEX 35 e dello Stoxx Europe 600.

Secondo Gotham City Research, Grifols «manipola» il debito e l’Ebitda riducendo artificialmente il loro rapporto tramite un’elaborazione «fuorviante ed errata» dei rendiconti finanziari. Questo rende le sue azioni «non investibili». L’hedge fund afferma di ritenere che il rapporto di indebitamento sia vicino a 10-13 volte l'Ebitda, invece delle 6 volte dichiarate ufficialmente dalla società. Grifols ha negato «categoricamente» le accuse di Gotham City, definendo «falsa informazione» e «speculazione» quanto ha riferito il fondo.

La società sottolinea che tutte le informazioni sono state divulgate «con il massimo livello di integrità e trasparenza». Gotham City Research ritiene che Grifols e Scranton Enterprises (un veicolo della famiglia Grifols, che ha fondato ed è l’azionista di riferimento della società) stiano consolidando integralmente le entità Bpc Plasma e Haema, mentre non possiedono azioni di queste società, che contribuiscono in modo significativamente positivo ai risultati. «Se la nostra stima dell'effettivo indebitamento è corretta, Grifols dovrà affrontare costi di finanziamento significativamente più elevati», afferma Gotham City Research. Il fondo, noto per essere un venditore allo scoperto, ha fatto notizia lo scorso anno mettendo nel suo mirino la francese Ses-Imagotag.