Grillo, Alessio D’Amato si dimette dall’Assemblea nazionale del Pd. «Brigate e passamontagna anche no»

Cappello e giacca militare, sul volto un passamontagna ed in mano un cartello con su scritto “Brigata riparazione delle panchine”. Così una foto sul profilo Instagram di Beppe Grillo riprende il filo delle frasi dal palco della manifestazione del M5S («fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite»). Le parole del fondatore sollevano un vespaio incontrollabile, tra il dissenso in casa dem e l’opposizione che di rimando non si fa sfuggire l’occasione per chiamare in causa polemicamente la dirigenza del Pd.

D’Amato via dall’assemblea nazionale del Pd

L’ invito nello stile di Grillo a reagire, rivolto ai “dormienti” del Movimento, mette alle strette il consigliere della Regione Lazio (e candidato alla presidenza) Alessio D’Amato. «Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea nazionale del Pd. Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica». È una posizione che raccoglie qualche consenso. « Non si capisce più quale sia la linea del Pd su temi molto importanti per la nostra storia e la nostra comunità. Così non va bene. Siamo d' accordo che si debba dare del tempo alla segretaria ma non si capisce più che cosa è il nostro partito. Per questo esprimiamo vicinanza ad Alessio D’Amato che ha dato le dimissioni», dichiara Mariano Angelucci, consigliere comunale e candidato segretario al congresso del Pd Lazio.



Lega: stupisce il silenzio di Schlein su Grillo

«Mentre nel Pd fioccano le polemiche e perfino le dimissioni dopo le sconcertanti parole di Beppe Grillo su Brigate e passamontagna, stupisce il silenzio di Elly Schlein che era nella stessa piazza del fondatore dei 5Stelle. Dica se Grillo è un compagno che sbaglia. Da che parte sta la segretaria dem?», attaccano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.



Crosetto: parla di brigate per avere il vitalizio in M5S

«Era scomparso, fuori dai radar. Ha poco da dire e di nulla gli importa. Ma deve guadagnarsi il “vitalizio” di partito. Allora si inventa brigate e passamontagna. Cosi può tornare a casa in Sardegna e lasciarci a commentare. Merita solo indifferenza e non fa nemmeno più ridere». Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto critica l’uscita di Grillo palco della manifestazione a Roma.

Conte: dalla piazza segnale forte, Grillo strumentalizzato

«Siamo all’inizio di un percorso, ieri, in un sabato di sole, da mare, c’era veramente tanta gente, al di là delle aspettative» e «c’è stato un segnale molto forte, molto positivo, questa maggioranza dovrà confrontarsi con noi». Il leader M5S Giuseppe Conte interviene all’assemblea per promuovere il Polo progressista, sottolineando che «è un segnale forte» anche che «giornali e altre forze politiche si dedichino a una formula che è stata strumentalizzata, che Grillo ha usato altre volte, auspicando una cittadinanza attiva che oggi addirittura viene contrastata. Il fatto che abbiano parlato di questo è positivo». Sottolineato «il messaggio politico» della presenza «di altre forze politiche: c’eravate voi - ha detto rivolto a Stefano Fassina, animatore del Polo progressista - c’erano Fratoianni, Schlein, rappresentanti dell’associazionismo, ieri è stato un segnale importante».