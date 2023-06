Grillo frena sulle brigate di cittadinanza, «fermatevi era una boutade!»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Fermatevi!! Era una boutade. È possibile che prendiate tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po’. Fermatevi!». Inizia così il video che Beppe Grillo ha lanciato su Twitter in risposta alle polemiche scoppiate dopo l’invito di sabato, rivolto alla cittadinanza, a mettere in piedi le “brigate cittadine”. Gente in piazza “con il passamontagna” per sistemare strade e tombini.

«Il governo deve reagire, deve fare una legge»

«Mi sono arrivate delle notizie drammatiche - prosegue l’esponente del M5S - è stato avvistato un idraulico di 70 anni che aggiustava 6 tombini di notte con il passamontagna. È stato visto un albanese di 64 anni con cazzuola che ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andar avanti così. Fermatevi! Serve anche una legge. Il governo deve reagire, deve fare una legge. Abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela. Siate coerenti con voi stessi e con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città. Dovete dire “guarda che bel tombino devastato, che meraviglioso marciapiede rotto, guarda che piante amuffite”!. Questo dovete fare. Smettetela perchè altrimenti scoppia un casino ottimale!».

Riunione con Conte in sede M5S, anche impatto Grillo

È in corso nella sede del Movimento 5 stelle una riunione con Giuseppe Conte. Con il leader del M5S, i capigruppo di Camera e Senato e, tra gli altri, anche Rocco Casalino. Al centro del vertice, apprende l’Adnkronos, la strategia politica ma anche l’esito della manifestazione di sabato scorso contro il precariato, compresa una analisi dell’impatto della parole di Beppe Grillo.