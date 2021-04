Grimaldi acquisisce in Spagna gli asset della compagnia Trasmediterránea

I punti chiave Acquisite cinque navi e due terminal

Si prepara la due diligence

Accordo su merci e passeggeri

Il gruppo armatoriale Grimaldi fa acquisti in Spagna: cinque navi e due terminal portuali della compagnia iberica Trasmediterránea, per servire le tratte tra la Spagna continentale e le Baleari. La società italiana specializzata nelle Autostrade del mare, chiude l’operazione di cui Emanuele Grimaldi, ad del gruppo, in un’intervista oggi sul Sole 24 Ore, ha dato un’anticipazione, spiegando come l’azienda fosse pronta ad acquisire società in Europa.

Il gruppo Grimaldi e Armas Trasmediterránea group annunciano di aver firmato un memorandum of understanding per la vendita di alcuni asset e diritti di proprietà del gruppo spagnolo, come primo passo per una collaborazione tra i due gruppi.

L’accordo prevede l’acquisto da parte, di Grimaldi, di cinque navi ro-pax (per il trasporto di rootabili e passeggeri) nonché di due terminal nei porti di Valencia e Barcellona, oltre ad uffici e magazzini ubicati nelle isole di Maiorca, Minorca ed Ibiza

Cinque navi

In particolare, le navi coinvolte nell’accordo sono le Ciudad de Palma (anno di costruzione 2007), Ciudad de Granada (2001), Ciudad de Mahón (2000), Volcán del Teide (2010) e Volcán de Tijarafe (2007), tutte attualmente impiegate da Trasmediterránea su vari collegamenti all’interno della Spagna.

Una hybrid ro-ro del gruppo Grimaldi

L’accordo tra le parti prevede, inoltre, l’acquisto, sempre da parte di Grimaldi, dei diritti per operare tra la Spagna continentale e le isole Baleari per il trasporto di merci e passeggeri sulle rotte marittime Barcellona – Mahon (Minorca), Barcellona – Palma de Mallorca, Barcellona – Ibiza, Valencia –Mahon, Valencia – Palma de Mallorca e Valencia – Ibiza.