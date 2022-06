Grimaldi eletto presidente dell’associazione internazionale degli armatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Emanuele Grimaldi è stato ufficilamente eletto presidente dall’assemblea dell’International chamber of shipping (Ics), riunitasi a Londra. L’armatore italiano era stato, già da un anno (giugno 2021), designato quale prossimo chairman dell’organizzazione che rappresenta, a livello globale, le associazioni armatoriali nazionali e oltre l’80% della flotta mondiale.



Ora è arrivata l’ufficialità dell’incarico, con la fine del mandato del predecessore, Esben Poulsson. Grimaldi è il primo italiano ad assumere la guida dell’Associazione mondiale degli armatori, dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente dal 2016.

Loading...

L’ad del gruppo Grimaldi, peraltro, ha già ricoperto diversi incarichi in associazioni nazionali e internazionali del mondo dello shipping: dal 2001 al 2003 ha rappresentato gli armatori europei come presidente dell’Ecsa - European community shipowners’ associations; e dal 2013 al 2018 è stato alla guida degli armatori italiani, come presidente di Confitarma.

Obiettivo net zero

Tra le priorità che caratterizzeranno il suo mandato, ha spiegato, ci saranno la riduzione delle emissioni e il benessere degli equipaggi. «Le decisioni che prenderemo - ha affermato dopo l’elezione - in particolare per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo net zero, potrebbero cambiare la struttura del settore nei decenni a venire».

Rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni armatoriali nazionali presenti all'assemblea dell’Ics, ha aggiunto: «Farò molto affidamento sul vostro sostegno per continuare ad essere una voce forte della ragione e del buon senso e, soprattutto, di un punto di vista comune per l’intera industria globale, non solo quella di un particolare settore o di un interesse nazionale dominante».