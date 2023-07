Grimaldi Lines: comfort e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grimaldi Lines è player di riferimento per il trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo.

La Compagnia di navigazione opera, infatti, con un network di 20 collegamenti marittimi regolari, che consentono di raggiungere comodamente le destinazioni più richieste dal mercato.



L'offerta di Grimaldi Lines è così suddivisa:

Sardegna - 7 linee marittime (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e viceversa)

Sicilia - 4 linee marittime (Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Salerno-Palermo, Cagliari-Palermo e viceversa)

Spagna - 2 linee marittime (Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa)

Grecia - 4 linee marittime (Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa)

Tunisia - 3 linee marittime (Civitavecchia-Tunisi, Salerno-Tunisi, Palermo-Tunisi e viceversa)



La flotta passeggeri di Grimaldi Lines è composta da 15 navi, tutti moderni traghetti e cruise ferry di ultima generazione, che offrono agli ospiti una piacevole esperienza di viaggio nel Mar Mediterraneo, grazie all'accoglienza di equipaggi professionali e all'ampia scelta di servizi disponibili a bordo. In particolare, le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona – che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa – e le due gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa – destinate alla tratta Livorno-Olbia e viceversa – sono state pensate per trasformare la traversata in un vero e proprio anticipo di vacanza: oltre alle cabine di ogni tipologia e alle suite molto spaziose, le quattro navi vantano il ristorante panoramico a' la carte, il self-service per pranzi e cene informali, centro benessere e palestra, piscina con solarium, sala giochi per bambini, il salone Smaila's Club e altri ampi spazi comuni, casinò e discoteca.



La traversata a bordo delle navi Grimaldi Lines è dunque il viaggio ideale per un target d'utenza molto allargato, che spazia dalle famiglie, ai gruppi di amici di ogni età, alle coppie. Sono sempre benvenuti anche gli amici a 4 zampe, che possono soggiornare in cabina grazie al servizio speciale pet in cabin.

Alla qualità dell'accoglienza riservata a bordo si affianca una politica tariffaria molto flessibile, che interpreta le esigenze del mercato e propone in ogni stagione dell'anno un ampio ventaglio di promozioni a tempo, tariffe speciali e convenzioni.



Il modello di turismo sostenibile adottato da Grimaldi Lines persegue la riduzione dell'impatto ambientale e, al contempo, la creazione di valore per i clienti che scelgono suoi servizi e per le comunità in cui opera regolarmente. La nostra flotta ha un'anima green, che si traduce nella continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate. In concreto, abbiamo ottenuto una significativa riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell'atmosfera, grazie a innovativi sistemi di trattamento dei gas di scarico, progetti di efficientamento energetico, nuove pitture siliconiche che non rilasciano in acqua sostanze nocive, regolare trattamento e filtraggio delle acque di zavorra e altro ancora.



La trasformazione più impegnativa ha riguardato certamente l'allungamento delle due Ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, finalizzato a renderle le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emission in port.

Le due unità, che operano sulla destinazione Sardegna, sono infatti equipaggiate con 976 batterie agli ioni di litio, che si ricaricano in navigazione attraverso gli alternatori collegati ai motori propulsivi ed entrano in funzione durante le soste in banchina, evitando emissione di gas nei porti.



Inoltre, il Gruppo Grimaldi collabora da anni con Marevivo – Associazione che ha tra i suoi obiettivi principali la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle aree marine protette - e ne sostiene iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione. Prendendo parte al programma EmergenSea, Grimaldi ha previsto a bordo delle navi, oltre alla raccolta differenziata, l'installazione di speciali macchine compattatrici e di economizzatori d'acqua, che consentono una riduzione del consumo della stessa di oltre il 70%.